Vuit expedients oberts a quatre empreses del sector de la construcció

Andorra la VellaEl departament d'Inspecció de Treball ha obert un total de vuit expedients a quatre empreses del sector de la construcció per abusos laborals i mancances de salut i seguretat al treball. Ho ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, després de la reunió que han mantingut aquest dimecres amb representant de l'associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda), juntament amb els titulars de les carteres de Justícia i Interior i Territori i Habitatge en funcions, Josep Maria Rossell i Víctor Filloy, per tractar i posar en coneixement l'entitat que aglutina la majoria d'empreses de construcció de les accions que està duent a terme el Govern per pal·liar la situació que viuen alguns treballadors forans que presten servei al país.