Una revista americana assegura que Andorra es el millor país per viure al 2022

Andorra la VellaLa revista Los Angeles Magazine, en la seva edició digital, qualifica Andorra com el millor país on anar a viure el 2022, dins un rànquing dels 5 millors llocs on residir aquest any. La segueixen Suïssa, Noruega, Canadà i Singapur. Segons explica l'article, on s’indica que es tracta d’un contingut patrocinat, el Principat es considera el millor destí per establir-hi un negoci, per viure amb la família i per salut. En aquest sentit, destaca com a valor afegit la bona qualitat de l'aire del territori per la seva ubicació entre muntanyes i l'alta esperança de vida, situant-la en 83,5 anys.

En relació amb el salari i la qualitat de vida, la publicació explica que un assistent administratiu pot arribar a guanyar 25.000 dòlars en un any, un gestor de màrqueting 45.000 i, per exemple, un farmacèutic pot ingressar fins a 70.000 dòlars anuals.

Respecte al cost de vida, el text assegura que es pot viure amb mil euros mensuals i trobar habitatge de lloguer i compra "a preus assequibles", i destaca que subministraments com l'electricitat tenen un cost inferior al de països de l'entorn.

L'article també posa l'accent en la salut i l'educació. En aquests àmbits informa que el Govern abona el 75% del cost de les visites mèdiques i el 90% si es tracta d'una intervenció quirúrgica, i que disposa de tres sistemes educatius, l'andorrà, l'espanyol i el francès. Per cloure, subratlla la baixa delinqüència que es registra al país, afirmant que és gairebé "inexistent".

La revista no fa esment a aspectes controvertits com la falta de ma d’obra o la precarietat laboral en alguns sectors professionals, la manca d’habitatge accessible que des de fa anys denuncien institucions com el Raonador del Ciutadà, o la saturació d’algunes vies de comunicació com els accessos per la frontera del riu Runer o el centre d’algunes poblacions com la Massana.