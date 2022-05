Andorra, present al Concurs Internacional 'Grenaches du Monde'

Andorra la VellaPablo Emiliano Pérez és segurament el millor sumiller d'Andorra. És el responsable de l'extensa selecció de vins de la bodega de Pyrénées Andorra i amb el seu criteri assessora els clients que requereixin els seus serveis, a més de recomanar quinzenalment un vi a les xarxes socials del grup.

Pérez combina la seva feina d'assessoria vitivinícola a l'espai d'alimentació de Pyrénées Andorra amb altres activitats al sector i una d'elles és fer de jurat en concursos internacionals. Gràcies a la seva presència el passat cap de setmana al prestigiós certamen 'Grenaches du Monde', el Principat ha estat present en aquesta cita tan important, que ha celebrat la seva desena edició a Navarra. El sumiller de Pyrénées ha valorat, juntament amb altres companys de professió provinents de França, Espanya i Itàlia, les diferents propostes de vins vingudes d'arreu del món fetes amb aquesta varietat de raïm. Segons ha explicat Pérez, es van presentar més d'un miler de garnatxes de tot el món.

Sobre 'Grenaches du Monde'

El 2013, el Consell Interprofessional dels Vins del Rosselló va organitzar el primer concurs dedicat exclusivament a la varietat Garnatxa. És una iniciativa que va néixer al Rosselló, però que viatja de regions productores a regions productores cada any per donar visibilitat als diferents territoris de la Garnatxa. En pocs anys, el concurs s'ha transformat en un esdeveniment ineludible pels professionals del vi del món sencer, i en cada edició hi ha més productors participant en el concurs. Des del 2018, hi ha presents més de 800 bodegues de vins d'Espanya, França, Itàlia, Àfrica del Sud, Austràlia, Macedònia, Canadà, el Líban, Grècia, entre d'altres.