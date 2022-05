La temptació feta croissant

Andorra la VellaSi sou amants del croissant, no us podeu perdre la nova creació del forner Jordi Morera , el gran mestre responsable d'Espícula de Pyrénées Andorra . Des de fa pocs dies hi ha disponible a la segona planta un nou croissant d'estil francès amb merenga per sobre i maduixa al seu interior, una autèntica temptació feta croissant que el mateix Morera anunciava a les seves xarxes socials.

Periòdicament, el forner d'Espícula presenta diferents formats del croissant tradicional. N'ha fet de iogurt i xocolata blanca, de formatge fresc i figues... i ara puja de nivell per fer-nos ascendir al cel amb el seu croissant de maduixa i merenga. Se't fa la boca aigua? A nosaltres sí...!

Espícula va néixer fa tres anys de l'aliança del Grup Pyrénées i Jordi Morera, guanyador del Premi World Baker en 2017, que reconeix al millor forner del planeta. Des de llavors, la fleca Espícula, situada a l'interior del supermercat de la segona planta, permet als clients de Pyrénées Andorra veure en directe com s'elaboren els seus productes a través dels amplis finestrals dels quals disposa la zona de treball, on un molí de pedra elabora la farina cada dia.