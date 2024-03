Cardelús sobre la caiguda al segon Gran Premi: “Avui ha culminat el que ha estat un cap de setmana gens positiu"

Andorra la VellaXavi Cardelús no ha pogut acabar el segon Gran Premi de la temporada que s’ha disputat avui al circuit de Portimao. L’andorrà, que sortia des de la novena fila de la graella, ha caigut just després de tancar la novena volta al traçat portuguès i d’haver marcat la seva volta ràpida en cursa amb un temps de 1’43.744 que millorava fins i tot el registre que havia aconseguit ahir a l’entrenament classificatori. Al moment de caure, el pilot de Fantic Racing mirava de remuntar posicions i a les últimes voltes estava rodant més be que algun dels rivals que el precedien.

Cardelús comenta el que ha passat a la segona cursa de l’any: “Avui ha culminat el que ha estat un cap de setmana gens positiu i ho ha fet amb la caiguda que he patit quan començava la desena volta de la cursa. Havia sortit endarrerit i des del primer moment he procurat marcar un ritme constant per anar recuperant posicions amb el pas de les voltes. De fet he millorat el meu temps de la qualificació d’ahir, una cosa que no sol passar habitualment perquè a la classificació es fan servir gomes més toves per fer un bon temps. Però la caiguda ha posat el punt i final a la possible remuntada. Toca seguir treballant per fer millors entrenaments i sortir més endavant. El més positiu, la victòria del meu company d’equip Aron Canet que demostra el potencial que tenim com a equip. Me n’alegro molt per ell perquè és un gran pilot i molt bon company.” El tercer Gran Premi de la temporada es disputarà el cap de setmana del 14 d’Abril al Circuit de les Amèriques, als Estats Units.