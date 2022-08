Qui és Hannibal Mejbri?

Andorra la VellaEl final del mercat de l'FC Andorra promet ser d'aquells apassionants. Amb girs de guió espectaculars, cops de teatre i al que caldrà estar atent fins a l'últim moment. Ahir, en un dels darrers episodis, i malgrat sortir a la palestra un reguitzell de noms, un va acabar destacant per sobre de la resta: Annibal Mejbri. El franco-tunisià va omplir pàgines i pàgines, escrites i online, després que el prestigiós diari francès l'Equipe, posés el seu nom sobre la taula. Hores abans, ningú sabia qui era.

Però, qui és i com juga el jugador pel qual l'Andorra estaria disposat a pagar 25 milions d'euros en cas de pujar a Primera Divisió? Nascut el 21 de gener de 2003m, a la localitat francesa de Ivry-sur-Seine a les rodalies de París, però fill de pares tunisians, Mejbri va començar a jugar en diferents equips de la capital, fins que el 2018, el Mònaco en va pagar un milió d'euros per fer-se amb els seus serveis. Actuant en la posició de migcentre, Mejbri ha estat internacional amb les diferents categories inferiors de França, arriban a jugar amb la sub17.

Només un any més tard, l'estiu del 2019, el Manchester United el compra al Mònaco per jugar en els seus equips filials. En aquesta etapa, ja en el club anglès, Mejbri pren una decisió que també serà crucial pel seu futur. Enlloc de jugar amb França, el creador de joc aposta per fer-ho amb la pàtria dels seus pares Tunisia, fet que, ràpidament, li obre les portes de la selecció absoluta, amb la que ja ha jugat 16 partits d'ençà que va debutar el 5 de juny del 2021 en la victòria (1-0) contra la República Democràtica del Congo.

El dels red devils va entrar després del descans per Sakni. Des d'aquí ha disputat la Copa d'Aràbia i la Copa d'Àfrica de les Nacions i tot apunta a que serà un dels seleccionats de Jalel Kadri per al Mundial del 2022, on la selecció africana ha quedat enquadra en el grup D amb Dinamarca, Austràlia, i França, el país de naixement del centrecampista. El tunisià, que pot ocupar pràcticament qualsevol de les posicions del mig del camp, destaca sobretot en la creació de joc, en la darrera passada i en l'arribada a l'àrea. Caldria veure en quina posició el podria fer jugar Sarabia, però sembla ser que amb el 4-3-3 de l'FC Andorra, encaixaria en els dos interiors o, fins i tot, actuant en la posició de fals 9.

L'operació, a hores d'ara, sembla complicada, especialment per la clàusula de compra de 25 milions d'euros, que és una xifra completament inassumible per l'FC Andorra, encara que s'aconsegueixi l'ascens a Primera Divisió. Però cal tenir en compte que falta gairebé una setmana perquè es tanqui el mercat i l'equip de Gerard Piqué no ha fet cap contractació de campanetes, com tothom esperava. Pot ser que Mejbri sigui la cirereta al pastís?