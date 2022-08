La selecció francesa femenina de rugbi prepara la Copa del Món a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa selecció francesa femenina de rugbi ha escollit a Andorra per fer una estada de preparació per a la propera Copa del Món que es disputarà a Nova Zelanda. La preselecció francesa de rugbi va arribar a la capital el 13 d'agost on s'estarà preparant fins al dimarts 23 d'agost. D'aquesta manera, les jugadores, membres de l'staff tècnic i de la Federació Francesa de Rugbi han estat rebuts aquest dijous al matí al comú d'Andorra la Vella pel cònsol menor, David Astrié, i pels consellers comunals, Alain Cabanes i Gerard Menardia. "És tot un orgull i un honor tenir la selecció francesa femenina aquí a Andorra, ja que aquesta selecció està al top 3 del rànquing mundial del rugbi femení", ha destacat Astrié, qui ha adreçat unes paraules a les jugadores davant del comú i també ha entregat un obsequi a la vicepresidenta del rugbi femení i feminització de la Federació Francesa de Rugbi, Brigitte Jugla.

Astrié ha comentat que l'equip fa ús de les instal·lacions dels Serradells i de l'Estadi Comunal Joan Samarra, "unes instal·lacions que quadren molt bé amb el que ells ens demanaven al principi". A més, també ha destacat que la Federació Francesa de Rugbi va escollir Andorra pel clima, on hi ha unes temperatures i una climatologia que "els hi va bé perquè fan una adaptació al clima que hi haurà més o menys a Nova Zelanda".

En la mateixa línia, Jugla ha agraït molt les facilitats del comú, del VPC Andorra i de la Federació. "Estem molt contents d'estar a Andorra", ha comentat, remarcant que van escollir aquest indret per les condicions similars que té amb les quines es trobaran a Nova Zelanda. De fet, la vicepresidenta ha explicat que volien fer una estada en muntanya per entrenar amb precipitacions. La selecció femenina francesa de rugbi també va fer una estada al Centre Nacional de Marcusí amb molta calor i després aniran a Niça on tindran dos partits de preparació contra Itàlia el 3 i el 8 de setembre.

Finalment, Astrié ha destacat que estades d'aquest tipus donen repercussió i posen de manifest que la capital és "una parròquia adaptada per a estades esportives d'aquest nivell, i no tan sols Andorra la Vella, sinó tot el país". En aquest sentit, ha destacat que el Principat és un país "molt apte" pel que fa al clima i també per l'alçada, i ha afegit que aquesta estada pot ser un preludi perquè vinguin altres seleccions en el futur. "Pot ser que marqui un camí perquè vingui altres equips masculins", ha manifestat.