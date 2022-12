Comença la prohibició de fumar als establiments de restauració amb opinions diverses

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de desembre de 2012, va ser notícia...

Els empleats i els clients dels bars i restaurants es comencen a adaptar a la prohibició de fumar en els establiments, que ha entrat en vigor aquest dijous. Les opinions sobre l'aplicació de la Llei són diverses, tot i que bona part de les persones consultades per l'ANA consideren que és una bona mesura. Pel que fa als establiments, n'hi ha que han notat una davallada de la clientela o del consum, però d'altres pensen que 'la gent s'acabarà acostumant'. Les situacions que més es repeteixen aquest dijous són els clients despistats que no saben que no es pot fumar, els fumadors desafiant el fred fora dels establiments o a les terrasses, i els empleats recordant la prohibició i guardant els cendrers als fons dels armaris.