Un error informàtic dona un número de la Grossa de Nadal a Andorra

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 22 de desembre de 2012, va ser notícia...

Un error informàtic que ha afectat la pàgina web de Loterías y Apuestas del Estado ha donat durant unes hores d'aquest dissabte la Grossa de Nadal a Andorra, concretament a l'administració Can Naudi. Malgrat que en un primer moment, i després de rebre la confirmació de l'administració andorrana, s'ha informat que s'havia venut el número 76058 mitjançant una terminal electrònica, en declaracions posteriors als mitjans des de Can Naudi s'ha afirmat que tot era per causa d'una errada informàtica en la comprovació dels premis.