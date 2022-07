Un motorista ferit en un accident a la rotonda de la Margineda

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de juliol de 2012, va ser notícia...

Un resident portuguès ha ingressat aquest dissabte a la nit a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell després de patir un accident a la rotonda de la Margineda. Segons la policia, l'home conduïa un ciclomotor amb matrícula andorrana i, per motius que encara es desconeixen, ha topat amb la barana de sortida de la rotonda perdent el control del vehicle. Com a conseqüència, el conductor ha caigut i ha patit un traumatisme facial, segons ha informat el cap de guàrdia de l'hospital.

L'home de 49 anys passarà la nit d'aquest dissabte al centre hospitalari on se li ha realitzat un escàner per determinar l'abast de les ferides i quedarà en observació. El seu pronòstic és reservat. Per la seva banda, la policia resta a l'espera de la prova d'alcoholèmia i de l'informe del vehicle per poder determinar les causes de la topada.