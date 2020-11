Biden continua favorit als sondejos a un dia de les eleccions als EUA, però Trump confia en el factor sorpresa

El candidat demòcrata Joe Biden continua com a favorit als sondejos a un dia de les eleccions presidencials als Estats Units. L'exvicepresident de l'administració Obama està a més de 7 punts de diferència de l'actual president dels EUA, Donald Trump, segons la mitjana que realitza Real Clear Politics. El republicà, però, confia en el factor sorpresa per guanyar als estats frontissa com ja va fer el 2016. Uns 239 milions de nord-americans tenen dimarts una cita amb les urnes, si bé més de 93 milions ja han votat presencialment o per correu. Una participació anticipada sense precedents que podria endarrerir la proclamació dels resultats durant la nit electoral o, fins i tot, dies més tard, afegint incertesa a unes eleccions molt polaritzades.



A mesura que s'aproxima la cita electoral, han augmentat les tensions en aquesta divisiva campanya desplegada poc després de les protestes contra la violència policial racista de l'estiu. En els últims dies hi ha hagut diversos incidents a New Jersey, Virgina i Texas amb defensors de Trump bloquejant carreteres i boicotejant actes dels demòcrates.

Des de l'inici de la campanya, molt marcada per la pandèmia, Biden s'ha mantingut com a clar favorit per guanyar les eleccions, però, amb el record dels fallits sondejos que el 2016 donaven la victòria a Hilary Clinton, demòcrates, republicans i analistes són cauts sobre els resultats.



Per ara, els sondejos donen la victòria a Biden tant en el vot popular com als estats clau. Va per davant a Wisconsin, Minnesota, Michigan, Nevada, Pennsilvània, Colorado i Arizona. Per contra, dels estats decisius en els comicis només Texas es decantaria per Trump. Els sondejos donen gairebé empat entre els dos candidats a Florida, Geòrgia, Carolina del Nord, Ohio i Iowa.