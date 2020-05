La nova negociació del post-Brexit frustra Londres i Brussel·les

Londres i Brussel·les continuen l'enfrontament sobre l'acord comercial del post-Brexit. El món com fins ara s'ha conegut s'ensorra, però tant la Unió Europea (UE) com el Regne Unit continuen en posicions inamovibles després de la tercera ronda de negociacions, que s'ha tancat aquest dijous. Un acord integral sobre pesca i el respecte a la igualtat de condicions és, de moment, el gran escull que allunya les dues parts. Per una vegada, el negociador en cap de la UE, Michel Barnier, i el britànic, David Frost, han coincidit a fer el mateix balanç de les trobades virtuals: un resultat decebedor.

En un comunicat difós aquest divendres per Frost poc abans que Barnier intervingués des de Brussel·les en una conferència de premsa, el diplomàtic britànic ha assegurat que la negativa "ideològica" de la Unió a abandonar la demanda d'igualtat de condicions en el terreny de la competència ha donat lloc a "molt pocs avenços". Frost ha culpat la Unió de voler que el Regne Unit "es lligui a les lleis o estàndards de la UE", i "determinar" els seus "règims jurídics nacionals, d'una manera sense precedents en els acords de lliure comerç, i no previstos en la Declaració Política" que va acompanyar el pacte signat el novembre passat. I ha llançat una amenaça directa: "Tan aviat com la UE reconegui que no arribarem a un acord sobre aquestes bases, podrem avançar". En altres paraules, no hi haurà acord si la UE no cedeix en les seves posicions.

El problema és que a l'altra banda del canal de la Mànega l'actitud és similar. Barnier ho ha expressat molt clarament en la seva compareixença: "No hi haurà un pacte comercial sense un acord equilibrat tant en la pesca com [en matèria] d'igualtat de condicions". En aquest sentit, però, el comunicat de David Frost semblava deixar poc marge de maniobra: "Tot i que hem tingut debats útils sobre la pesca basats en el nostre projecte de text legal, la Unió Europea continua insistint en els acords pesquers i en l'accés a les aigües pesqueres del Regne Unit de manera incompatible amb la nostra futura condició d'estat costaner independent. Estem plenament compromesos a acordar les disposicions pesqueres d’acord amb la Declaració Política, però no podem pactar disposicions manifestament desequilibrades i contra els interessos de la indústria pesquera del Regne Unit".

La qüestió clau és que Londres vol un acord d'accés a les aigües territorials que es negociï any per any. I Brussel·les s'estima pactes de llarga durada.

La pròxima ronda de negociacions tindrà lloc a partir de l'1 de juny. Serà aleshores quan s'entri en una fase definitiva que, d'acord amb Barnier, establirà "la direcció o cap un no-acord –i, per tant, un Brexit desordenat– o cap a un acord –i, per tant, un Brexit econòmic ordenat–, que és el que espero". Londres, de fet, va posar el mes de juny com a data límit per saber si seria possible el pacte. I aquest migdia, en la conferència de premsa habitual, el portaveu de Downing Street ha tornat a manifestar que la intenció britànica és no demanar una extensió de la transició, que acaba el 31 de desembre.

Malgrat la decepció de tots dos negociadors, Barnier ha assegurat que està "determinat" a arribar a un pacte. Ha aclarit, però, que no és "optimista, atesa la decisió del costat britànic de voler accedir al mercat europeu i tenir tots els avantatges de la unió duanera i del mercat únic sense quedar restringit per les normes [d'igualtat de condicions] respectades pels membres de la Unió Europea". "Mai no farem un acord en detriment de la UE, perquè no volem sacrificar el futur i el nostre mercat únic, que és el nostre gran punt fort".

Londres, per la seva banda, ha demanat "un canvi en l’enfocament de la UE per a la pròxima ronda" de converses que, com ja s'ha apuntat, comença l’1 de juny. "Per facilitar aquestes discussions, pretenem fer públics tots els projectes legals del Regne Unit durant la setmana que ve perquè els estats membres de la UE i els observadors interessats puguin veure amb detall el nostre enfocament".

Mentrestant, i davant de la manca d'avenços en matèria pesquera i sobre igualtat de condicions, la Unió ha frenat la bona marxa de les converses sobre el capítol dedicat als serveis financers.