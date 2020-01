Brussel·les activa el sistema de protecció per repatriar europeus de Wuhan

La Comissió Europea ha activat el mecanisme de protecció civil pel coronavirus i donarà suport econòmic per repatriar els ciutadans europeus que són a Wuhan, la ciutat xinesa origen del focus de l'epidèmia. Així ho ha comunicat aquest dimarts l'executiu comunitari després que França hagi demanat activar el mecanisme. D'aquesta manera, segons un comunicat de la Comissió Europea, ja hi ha prevista la sortida d'un avió aquest dimecres al matí amb 250 persones de nacionalitat francesa. També està previst que un altre avió repatriï aquesta setmana 100 persones d'altres nacionalitats. Brussel·les deixa clar que qualsevol europeu que vulgui ser repatriat des de Wuhan només ho ha de sol·licitar però que només es traslladaran persones en bon estat de salut o que no presentin símptomes.

D'aquesta manera, la Unió Europea cofinançarà el cost del transport d'aquests dos avions. De moment, les xifres d'aquestes 300 persones europees són les primeres comptabilitzades després d'una primera petició de França. Com diu la Comissió Europea, poden haver-hi altres peticions d'altres països durant els pròxims dies. "El centre d'emergències i respostes de la UE està en contacte constant amb els estats membres per coordinar les arribades i possibles períodes de quarantena", diu el comunicat de la Comissió Europea.

El mecanisme europeu de protecció civil reforça la cooperació habitual entre els estats membres de la Unió Europea en el camp de la preparació i resposta a desastres naturals. Aquesta vegada, però, s'ha activat per l'epidèmia del coronavirus tot i que en tot moment es manté un missatge de calma des de les institucions europees. Aquest dimarts Alemanya ha confirmat el primer cas de contagi d'un pacient de coronavirus a Europa que no havia estat a Wuhan. Però és el segon país europeu on s'ha confirmat la presència de la nova mutació del coronavirus. El primer va ser França (precisament el país que ha demanat l'ajuda a la Comissió Europea). Allà s'hi han diagnosticat tres pacients procedents de Wuhan, perquè és un dels països que té vols directes a la zona.

Els comissaris europeus abordaran la qüestió aquest dimecres en la seva reunió setmanal i hi ha prevista una roda de premsa dijous per informar de les últimes novetats del seguiment del coronavirus des de les institucions europees.