Dinamarca, l’exemple a seguir per frenar el coronavirus

Dinamarca, un país amb el qual sovint s’emmiralla Catalunya, pot servir d’exemple ara també pel que fa a la gestió del coronavirus. El país escandinau, amb unes dimensions comparables al territori català, ha vist com els casos d’infecció s’han multiplicat extraordinàriament de pressa durant els últims dies, i per això ha impulsat un paquet de mesures dràstiques. El president català, Quim Torra, ja ha destacat aquest dijous que Dinamarca és un model a seguir per frenar l'epidèmia.

Dilluns passat Dinamarca tenia registrats només una trentena de casos de persones contagiades i ara ja supera els 600. A Catalunya n'hi ha més de 200, segons dades d'aquest dijous al matí. Deu dels malalts danesos estan hospitalitzats, dos d’ells en estat crític a cures intensives, però de moment no s’ha registrat cap mort, mentre que a Catalunya ja n’hi ha hagut sis. L’única defunció per coronavirus fins ara als països nòrdics es va produir dimecres a Suècia, una persona gran que estava ingressada en un hospital d’Estocolm i que tenia malalties prèvies.

Legislació d'emergència

La primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, ha anunciat aquest dimecres a la nit el paquet de mesures per mirar de frenar la ràpida expansió del coronavirus al país escandinau. Totes les escoles, instituts i universitats estaran tancats a partir d'aquest divendres i durant almenys dues setmanes, així com també tots els centres culturals i d’oci i les biblioteques. A més, tots els treballadors públics que no tinguin tasques essencials, com ara metges i policies, hauran de quedar-se a casa i fer teletreball sempre que sigui possible. Tot i que no ho pot manar per llei, el govern danès recomana “fermament” que les empreses privades optin per la mateixa solució, i també aconsella cancel·lar totes les activitats organitzades per institucions privades, associacions voluntàries i comunitats religioses en espais interiors.

Divendres passat el govern danès va prohibir els esdeveniments amb més de mil persones, però ara ha reduït aquesta xifra a les 100 i, en aquest sentit, la intenció és obligar a tancar bars, restaurants i discoteques. Per això, el Parlament danès té previst aprovar aquest dijous una legislació d’emergència per poder aplicar aquestes restriccions.

“Hem de minimitzar l’activitat tant com sigui possible, però sense parar Dinamarca completament. Hem d’evitar llançar el país a una crisi econòmica”, ha manifestat Frederiksen, tot i que ha lamentat que hi haurà conseqüències. “Els negocis perdran diners i algunes persones perdran la feina –ha admès–, però el govern farà tot el que pugui per mitigar les conseqüències, tant per a les empreses com per als treballadors”.

Limitar l'ús del transport públic

L’executiu danès ha anunciat que també prendrà mesures per limitar l’ús del transport públic i ha explicat que està treballant amb els proveïdors per posar en marxa iniciatives que assegurin una distància prudencial entre passatgers. Així mateix, s’han endurit les recomanacions en el cas dels viatges a l’estranger. Fins ara es desaconsellaven els viatges a les zones més exposades, però ara s’hi ha afegit també Espanya, Alemanya i França. Alhora, el govern està considerant la possibilitat d’imposar restriccions addicionals pel que fa a l’entrada al país, com ara un examen mèdic obligatori previ.

“Tot plegat té enormes conseqüències per a Dinamarca, però l’alternativa, és a dir, no fer res, seria molt pitjor”, ha afirmat la primera ministra, que ha demanat als danesos ajudar-se els uns als altres. Ha posat l’exemple de les famílies amb fills. “Com s’ho faran les famílies amb nens? Ens hem d’ajudar”, ha dit, fent referència a veïns, amics i familiars, tot i que també ha explicat que els centres educatius hauran d’oferir l’opció de poder-hi deixar els fills en cas de no tenir alternativa.

Com s’ha vist en altres llocs d’Europa (a Espanya, sense anar més lluny), a Dinamarca també s’ha estès la histèria als supermercats. Poc després de la roda de premsa s'han multiplicat les fotos i vídeos a les xarxes socials de clients fent llargues cues a les botigues, de carretons plens de menjar i paper de vàter i prestatgeries buides. El ministre d’Alimentació, Mogens Jensen, ha subratllat que “no hi ha cap problema de subministrament a les botigues” i ha avisat que el que anomenen hamstring (l’abastiment extraordinari de menjar, com fan els hàmsters) és el que pot suposar un risc, per la qual cosa ha apuntat fins i tot la possibilitat de buscar la manera de prohibir aquesta pràctica en cas que aquestes actituds continuïn.