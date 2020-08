Espanya rebutja l’extensió d’aranzels als EUA

El govern espanyol va rebutjar ahir la decisió de l'administració nord-americana de mantenir els aranzels a productes europeus, principalment agrícoles, anunciada la nit de dimecres a dijous. En un comunicat conjunt dels ministeris d'Agricultura i d'Indústria, Comerç i Turisme, l'executiu estatal ha recordat la seva "oposició frontal a la imposició d'aranzels" i la seva aposta per una "solució negociada".

Els EUA van anunciar que mantindran amb lleugers retocs les sancions comercials a productes europeus per valor de 6.800 milions d'euros. En el cas de Catalunya, els aranzels tenen un impacte moderat, de 26 milions, principalment sobre les exportacions de vi, oli d'oliva, carn de porc i formatge, que el 2018 van pujar fins als 103 milions d'euros.

Les duanes nord-americanes seguiran cobrant, doncs, un 15% als productes aeronàutics procedents de la UE i un 25% a la resta de béns inclosos en la llista. Les sancions van entrar en vigor el passat octubre, quan van ser avalades per l'Organització Mundial del Comerç com a represàlia per les ajudes europees al fabricant aeronàutic Airbus.

Brussel·les vol negociar

Justament els pocs canvis introduïts aquesta setmana han retirat tarifes a productes del Regne Unit –que ja no és membre de la UE– i de Grècia, mentre que s'ha incrementat la quantitat de productes alemanys i francesos que passen a estar gravats. El comissari europeu de Comerç, Phil Hogan, "intensificarà" els contactes amb el govern de Donald Trump per trobar una solució a la disputa comercial.