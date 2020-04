Els Estats Units, a punt d'esgotar les reserves de mascaretes

Potser la millor descripció la va fer fa uns dies el governador d'Illinois, J.B. Pritzker, que va comparar la competició per comprar material sanitari "amb el salvatge oest". És en aquest escenari on estan instal·lats des de fa setmanes els governadors dels Estats Units i al qual s'hi suma ara la Casa Blanca: les reserves de subministraments mèdics tan essencials en aquest moment, com respiradors, guants i mascaretes, s'estan esgotant.

Ho va anticipar el Washington Post i ho va reconèixer Donald Trump dijous a la matinada en roda de premsa. El president, però, desviava ràpidament la qüestió assenyalant que tot el que es produeix en aquest moment va directament als hospitals.

Segons la Casa Blanca, el FEMA, l'agència federal encarregada de les emergències, va distribuir fins al 28 de març més de 11,6 milions de mascaretes N95, les indicades per als sanitaris que atenen malalts de covid-19. Clarament insuficients per fer front al nombre de casos que esperen als hospitals. La portaveu del FEMA, Janet Montesi, ha reconegut en un comunicat que les reserves no arriben als nivells actuals de demanda i ha assegurat que "el govern federal esgotarà totes les vies per identificar i aconseguir material". L'agència disposa de 16.000 milions de dòlars per a adquisicions.

En una imatge insòlita, la Xina i Rússia ja han enviat avions amb material mèdic per socórrer els Estats Units, i el president Trump fa dies que insisteix que a Ohio hi ha una companyia que esterilitza les mascaretes N95 perquè es puguin reutilitzar "fins a 20 vegades". Un intent potser desesperat per allargar la vida d'un material pel qual es baralla mig món. Segons la revista Forbes –i tot i les amenaces del fiscal general, William Barr, als que acaparin material i especulin amb el seu valor–, diversos magatzems nord-americans van vendre en un sol dia prop de 280 milions de mascaretes a l'estranger. La desesperació d'uns, negoci per a uns altres.