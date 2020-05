Holanda farà la prova a tothom que ho sol·liciti i tingui símptomes

Les autoritats sanitàries holandeses faran a partir de l’1 de juny la prova del coronavirus a qualsevol ciutadà que així ho sol·liciti perquè té símptomes de la malaltia, i sense que s’hagi de sotmetre a una revisió prèvia del metge de capçalera. Això suposa un canvi radical en la política sanitària del país, ja que fins ara a Holanda només el personal sanitari i els professors de primària es podien sotmetre al test.

El director dels serveis de salut municipal i cap del departament de malalties infeccioses, Sjaak de Gouw, va anunciar ahir la nova mesura. Segons va dir, “no hi haurà cap metge involucrat” en el procés, i va explicar que la cita per fer-se la prova es demanarà directament a un número de telèfon especial que s’anunciarà en una campanya pública la setmana que ve. També va assegurar que els resultats dels tests se sabran 24 hores després d’haver-se pres les mostres.

Es deixarà en mans del mateix pacient determinar si realment necessita sotmetre’s a la prova del coronavirus, i fins i tot es farà el test als pacients que tinguin símptomes mínims, com un refredat o febre. Amb tot, De Gouw va demanar responsabilitat perquè “no té sentit venir [a fer-se la prova] si es té un sol símptoma, o si es tenen símptomes que no tenen res a veure amb un refredat”. Si el resultat de la prova és positiu, el pacient haurà de fer quarantena a casa i es farà un seguiment dels seus contactes. D’aquesta manera, el govern holandès vol prevenir una segona onada del virus a la tardor.

Les proves podran fer-se totes les vegades que el pacient ho sol·liciti i no tindran cap cost per a l’usuari. Els serveis de salut municipal han recordat que fer-se la prova sense anar abans a un metge és només per als casos de persones que presentin símptomes lleus. En canvi, les persones amb símptomes més greus o que pertanyen a un grup de risc han d’adreçar-se a un hospital, on ja se li faran les proves necessàries.

Segons l’Institut de Salut Pública (RIVM), a partir de l’1 de juny hi haurà prou kits per dur a terme 30.000 tests diaris, una xifra que consideren “suficient per avaluar totes les persones simptomàtiques”. Aquest organisme calcula que el 8% dels resultats seran positius. Les proves de diagnòstic es realitzaran mitjançant tests PCR i es duran a terme també proves serològiques per detectar anticossos contra el coronavirus a la sang, però seguiran sense utilitzar-se els tests ràpids, que no han estat autoritzats en tota la pandèmia per l’institut de salut del país.