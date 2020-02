Islàndia registra cops de vent de fins a 250 km/h a causa del temporal

La situació de temps extrem que afecta l'Atlàntic Nord i l'oest d'Europa aquest mes de febrer continua provocant situacions gairebé inèdites. Aquest divendres el temps més violent va afectar Islàndia, on al migdia s'hi va arribar a registrar una ventada extrema de 256 km/h en una carretera pròxima a la muntanya Hafnarfjall, ubicada a uns 40 km al nord de Reykjavík. La ratxa queda molt a prop del que es considera el cop de vent més fort que hi hagi hagut mai a Islàndia. Segons diversos mitjans locals, aquest rècord data del 1995, el 16 de gener d'aquell any es va arribar a registrar un cop de vent de 267 km/h a Gagnheiði. A l'aeroport d'Ísafjörður, al nord del país, el vent va arribar ahir a 157 km/h.

El govern va tallar preventivament totes les carreteres del país ahir al matí en el moment de més violència del temporal. La força del vent ha provocat talls de llum, caiguda d'arbres i fanals, i ha generat inundacions a causa de la pujada del nivell del mar. Aquest divendres la majoria de vols d'entrada i sortida a l'aeroport de Reykjavík van quedar cancel·lats.

Enmig d'aquest mateix entremat de borrasques, aquesta nit s'ha generat la pertorbació anomenada Dennis, que s'espera que provoqui un temps també molt complicat a les illes Britàniques i en països com Bèlgica, els Països Baixos o Dinamarca, on entre avui i demà s'esperen cops de vent que poden superar els 120 km/h.

El servei meteorològic, britànic, Met Office, preveu que la borrasca s'aprofundeixi fins a un mínim de 920 hPa, un dels nivells de pressió atmosfèrica més baixos que s'hagin registrat mai a l'Atlàntic Nord. Els avisos més importants al Regne Unit se centren en la possibilitat d'inundacions, ja que la pluja abundant prevista arribarà en un terreny ja molt humit a causa de les fortes pluges que va descarregar la borrasca Ciara la setmana passada. Els avisos per vent també estan activats en tots aquests països de la façana atlàntica, tot i que les ratxes de vent no s'esperen tan extremes com les del cap de setmana passat.

