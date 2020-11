Joe Biden ja té el seu grafiti a Barcelona

L'artista urbà TV Boy, conegut pels seus murals amb personatges famosos sobre temes d'actualitat, ha dedicat un grafiti al president electe dels Estats Units, Joe Biden, segons recull l'agència Efe. La pintura ha aparegut aquest matí al carrer del Bisbe de Barcelona, a tocar de la plaça Sant Jaume. L'ha fet a sobre d'un grafiti que ja havia pintat coincidint amb el positiu per coronavirus del president Trump, on se'l veia vestit de Superman sobrevolant núvols de virus.



A l'obra d'avui s'hi veu Joe Biden somrient, fent el gest de la victòria, amb el text "Biden 20. Victoria. Noviembre 20" i la firma de TV Boy. El títol de l'obra és If I can change and you can change, everybody can change.

TV Boy és el nom artístic del pintor italià Salvatore Benintende. Les seves obres més conegudes són els petons entre Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, entre el papa Francesc i Donald Trump, o entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo, a més de les pintures de la Mona Lisa amb mascareta i una altra del rei emèrit Joan Carles I amb un bitllet a la mà amb destinació als Emirats Àrabs.