Kim Jong-un es disculpa per la mort a trets d'un sud-coreà que va entrar a les aigües de Corea del Nord

La mort d'un home sud-coreà, que va rebre fins a 10 trets de soldats nord-coreans que l'havien trobat flotant –amb vestit salvavides– en aigües territorials del Corea del Nord, enterboleix les relacions entre els dos estats fronterers. Aquest divendres Seül ha fet públic que el dictador de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha enviat una carta al president de Corea del Sud, Moon Jae-in, per disculpar-se per l'incident, un gest gens habitual del líder del règim més hermètic del món.

En la seva missiva, Kim Jong-un qualifica els fets d'"assumpte vergonyós" i assegura que "lamenta molt" haver "decebut" Moon Jae-in amb aquest afer. Les converses entre els dos països estan oficialment en standby després de l'acostament dels dos règims en la cimera de Panmunjom el 2018, abans de la trobada del líder nord-corea amb el president dels Estats Units, Donald Trump. La línia directa de comunicació dels dos governs, de fet, va ser suspesa el juny passat i Corea del Nord fins i tot va destruir l'oficina de contacte construïda per facilitar la comunicació entre els dos governs.

A més, en la carta, el líder nord-coreà explicava els resultats de la seva investigació interna sobre la mort del sud-coreà, la primera a mans de soldats de Corea del Nord en dècades i que ha desfermat la indignació entre l'opinió pública sud-coreana. L'home mort, de 47 anys, treballava al departament de pesca de Corea del Sud, va desaparèixer del seu vaixell dilluns, on van trobar les seves sabates, i va aparèixer a uns 6 quilòmetres de la frontera flotant a l'aigua amb un vestit salvavides.

Una patrulla marítima nord-coreana el va interceptar i, amb les mascaretes de gas posades, el van interrogar. Segons la versió del nord, l'home va rebutjar identificar-se i va intentar fugir. Finalment, els agents nord-coreans van rebre "ordres dels seus superiors" de matar l'home, a qui van disparar 10 trets. Les primeres informacions deien que havien calat foc després al seu cos, però en la carta Kim Jong-un diu que el que van incendiar van ser les seves pertinences, seguint els protocols de covid-19 del país.

El president de Corea del Sud s'havia mostrat "horroritzat" per l'incident i havia advertit que no seria "tolerat". El Consell de Seguretat Nacional del país denunciava els veïns del nord per haver "tirotejat injustificadament i calat for al cos d'un ciutadà desarmat que no va oferir cap signe de resistència". Cal veure ara quin efecte té la inusual carta de disculpa de Kim Jong-un.