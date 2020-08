Lampedusa es revolta contra els immigrants

A la petita illa italiana de Lampedusa viuen poc més de 6.000 habitants. Malgrat això, en els últims dies hi han desembarcat gairebé 1.500 immigrants. Per això els seus veïns ha dit prou, que ja no poden més i que ja no volen més immigrants ni més desembarcaments. L’alcalde de Lampedusa, Totò Martello, fins i tot ha convocat una vaga general perquè el govern italià faci alguna cosa i tregui els immigrants de l’illa.

Els més de mil immigrants estan, de moment, distribuïts entre una petita casa parroquial i un centre d’acollida amb capacitat per a només 192 persones. Se’ls ha fet la prova del coronavirus i se’ls pren la temperatura cada dia, però lògicament és impossible que pugin mantenir cap distància de seguretat. Estan literalment amuntegats. A més, hi ha més immigrants que esperen per desembarcar-hi.

Esperant port

El vaixell de rescat Sea Watch 4 espera port amb 350 rescatats més a bord. Alguns hi són des de fa més d’una setmana i la seva situació ja és desesperada. De fet, al vaixell s’ha començat a dosificar el consum d’aigua per no quedar-se sense existències. “La tripulació i els supervivents estan totalment exhausts”, ha destacat Hannah Wallace Bowman, de Metges sense Fronteres, per demanar que se’ls indiqui urgentment un port on poder desembarcar.

La solució que el govern italià ha buscat de moment no és traslladar els immigrants que són a Lampedusa a un altre lloc, sinó enviar a l’illa fins a cinc vaixells de passatgers perquè facin allà una quarantena de 14 dies. Dos vaixells ja són a l’illa i els altres tres havien d’arribar aquest dilluns, però no ho van poder fer a causa del mal temps.

Diumenge a la nit 307 immigrants sí que van ser traslladats a Sicília en naus de la Guàrdia Costanera i la Guàrdia de Finances italianes després que l’alcalde de Lampedusa amenacés amb la vaga general. Una vaga que de moment ha quedat ajornada fins a demà, quan està previst que el mandatari i el president de Sicília, Nello Musumeci, es reuneixin amb el primer ministre italià, Giuseppe Conte, per tractar la situació a l’illa. “La vaga s’ha posposat a l’espera de les respostes que arribin de Roma”, va destacar Martello. Els veïns també es queixen que Brussel·les miri cap a una altra banda.

Lampedusa és una petita illa de només 20 quilòmetres quadrats que està a gairebé 300 quilòmetres al sud de Sicília. Per tant, és el port italià més proper a la costa de Líbia i Tunísia. Els seus veïns van obrir les seves portes durant anys als immigrants que arribaven a l’illa en embarcacions rudimentàries, fins que el flux migratori va augmentar amb la caiguda del règim de Muammar al-Gaddafi a Líbia. Aleshores les mobilitzacions contra els immigrants ja van començar. Ara, a més, s’hi suma la pandèmia. L’ultradreta hi ha trobat un filó per treure’n rèdits.

“Alcalde, dimiteix”, “Govern còmplice del tràfic de persones” o “Lampedusa lliure” es podia llegir a les pancartes que alguns veïns van desplegar ahir a l’illa per demanar que s’emportin els immigrants. Entre els manifestants hi havia Attilio Lucia, el representant a Lampedusa de la Lliga, el partit d’extrema dreta de Matteo Salvini, que ja ha demanat el tancament total del centre d’acollida d’immigrants a l’illa.