Navalni anuncia que tornarà a Rússia i publica una foto de la seva recuperació

El líder opositor Aleksei Navalni ha difós aquest dimarts una fotografia a l'hospital de Berlín on es recupera de l'enverinament que va patir a Sibèria el 20 d'agost, i ha dit que pensa tornar a Rússia. En la imatge, la primera en què és visible la seva recuperació, se'l veu al llit de l'hospital envoltat de la seva dona i els seus fills i sense ajuda respiratòria. "Hola, soc Navalni. Us trobo a faltar. Encara no puc fer gairebé res però ahir ja vaig poder respirar per mi mateix tot el dia. Per mi mateix del tot", ha dit als seus seguidors a Instagram.

Navalni es va trobar malament de sobte en un vol que el portava de Sibèria a Moscou i va ser traslladat en estat crític a l'hospital Charité de Berlín per una ONG que defensa activistes. Les proves fetes pels metges alemanys i en laboratoris de Suïssa i França van demostrar que el principal opositor al govern de Vladímir Putin havia estat enverinat amb un agent nerviós tipus Novitxok, per la qual cosa diversos països europeus han reclamat explicacions a Rússia, que nega cap implicació. Moscou ha demanat accés a les mostres extretes a Navalni.

Segons The New York Times, Navalni ha parlat amb un fiscal alemany per explicar-li l'enverinament i que té la intenció de tornar a Rússia tan aviat com es recuperi. La seva portaveu ho ha confirmat en un missatge a Twitter dient que "mai s'ha plantejat cap altra opció".

Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе.

Ещё раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось https://t.co/sSq5Bb4ufr — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 15, 2020







El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha reiterat que Moscou no té cap implicació en els fets i que vol que Alemanya li garanteixi accés a tota la informació sobre el cas. "Tothom s'alegra que un ciutadà de la federació russa es recuperi", ha reblat.