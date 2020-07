L’OMS admet, finalment, que el coronavirus es pot encomanar per l'aire

Per primer cop l’Organització Mundial de la Salut (OMS) admet que el coronavirus es pot encomanar per via aèria. L’entitat ha revisat i actualitzat la seva guia sobre la malaltia des que va publicar la primera a finals de març i inclou els aerosols -les gotetes que s’exhalen de la respiració- com una via plausible de contagi, ja que ara considera que aquestes partícules es poden mantenir en suspensió durant un cert temps i contagiar qui les inhala si tenen prou càrrega vírica.

Fa uns dies, 239 científics de 32 països ja van demanar a l’OMS que es replantegés les vies de contagi i hi inclogués l’aèria i, en conseqüència també revisés les mesures de protecció que ha estipulat per a la pandèmia. Es referien a la necessitat d’ampliar els dos metres de distància física entre els interlocutors, ja que els aerosols tenen capacitat per recórrer més de dos metres en un espai tancat.

Els científics de l’OMS accepten aquesta “possibilitat” però mostren certa cautela a l’espera de més evidències en futurs estudis i assenyalen condicionants. En aquest sentit, citen brots originats en llocs tancats mal ventilats i amb molta gent parlant o cridant, fet que obliga a projectar més la veu i facilita l’expulsió d’una quantitat més gran de partícules a l’aire.

A la guia es detalla que des que va esclatar la pandèmia s’han detectat brots en classes de ball en gimnasos, restaurants i en un local d’assaig de cant a Washington, en què “no es pot descartar la transmissió pels aerosols”, tot i que matisa que “es desconeix la proporció de nuclis de gotes exhalades o de gotetes respiratòries que s’evaporen per generar aerosols i la dosi infecciosa necessària per causar infecció en una altra persona”, com sí que es coneix altres malalties respiratòries. En molts dels casos el malalt s’ha encomanat després d’una llarga exposició a les partícules.

A partir de la seva revisió, l’OMS sosté que el coronavirus es propaga a través del contacte amb superfícies contaminades o el contacte proper amb persones infectades que difonen el virus mitjançant saliva, secrecions respiratòries o gotetes alliberades quan una persona infectada tus, esternuda, parla o canta.

Comissió independent

D’altra banda, el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va anunciar la creació d’una comissió independent per revisar l’actuació de l’organisme en l’actual pandèmia, exactament dos dies després que els Estats Units de Donald Trump notifiquessin la seva sortida de l’organisme pel que considera presumpta mala praxi i un biaix xinès. Dues dones dirigiran l’auditoria: l’ex primera ministra de Nova Zelanda Helen Clark i l’expresidenta de Libèria i premi Nobel de la pau Ellen Johnson Sirleaf.

La liberiana Johnson Sirleaf va demanar en declaracions a la BBC solidaritat contra el covid-19 i alhora va criticar la “pèrdua de temps” de l’ocultació d’informació dels efectes de la pandèmia en alguns països. La situació, al seu parer”, ha trencat la confiança de la ciutadania. En aquest sentit, Clark també ha estat crítica per la falta de la resposta dels estats per erradicar la verola.