Oxford reprendrà els assajos de la vacuna contra el coronavirus

Les alarmes es van disparar quan la farmacèutica AstraZeneca va interrompre el 6 de setembre passat l'assaig clínic global de la vacuna d'Oxford contra el covid-19, en fase 2/3, després que un dels voluntaris del Regne Unit patís una reacció adversa. No obstant això, després d'una pausa com a mesura de precaució, les dues organitzacions han anunciat que es tornaran a reprendre els assajos.

Així n'ha informat la farmacèutica en un comunicat, en què expressa que la investigació independent sobre el cas ha conclòs amb la "recomanació" que reprendre els assajos és "segur". Aquesta possible vacuna, denominada ChAdOx1 nCoV-19, es considera una de les més avançades de les que es desenvolupen a tot el món. Si supera els assajos clínics podrà rebre l'autorització dels organismes reguladors per immunitzar la població.

La Unió Europea (UE) va tancar un contracte amb AstraZeneca a finals d'agost que li garanteix l'accés a 300 milions de dosis de la vacuna. En un comunicat recollit per Efe, Oxford ha indicat que fins ara 18.000 persones han rebut la vacuna en els estudis dels assajos clínics. En proves tan àmplies, exposa, no és estrany que alguns dels voluntaris es trobi malament. "S'ha d'estudiar cada cas amb cura", exposa el text.

La vacuna s'està provant clínicament al Regne Unit, als Estats Units, al Brasil i a Sud-àfrica. El mes passat els governs de l'Argentina i Mèxic, així com la fundació mexicana Slim, van arribar a un acord per fabricar la vacuna per als seus països i la resta de l'Amèrica Llatina excepte el Brasil.