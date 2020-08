Parades de bus amb sensors de temperatura i aire net: l'últim invent de Corea del Sud per combatre el covid-19

Corea del Sud està abocant tota la seva capacitat tecnològica a la lluita contra el coronavirus, i un dels principals fronts és el transport públic. Seül acaba d'estrenar com a prototip deu parades d'autobús equipades amb sensors de temperatura i llum ultraviolada de desinfecció. Les primeres setmanes de funcionament han donat bons resultats, segons el govern.

Per accedir a les parades, que estan tancades amb parets de vidre, els passatgers han de posar-se davant d'una càmera que només deixa entrar els que no superen els 37,5 graus de temperatura. Per a les criatures hi ha càmeres a una alçada més baixa. A dins l'ús de mascareta és obligatori i cal mantenir la distància de seguretat.

Al cubicle –cadascun costa uns 70.000 euros– els usuaris disposen de gel hidroalcohòlic i d'un sistema d'aire condicionat que els protegeix de la calor i el fred i també estan a recer de la pluja. A les pantalles s'anuncia l'arribada dels busos. Per garantir la seguretat de l'espai tancat, hi ha llums ultraviolats de desinfecció. També hi ha wifi gratuït. Les parades funcionen amb plafons d'energia solar i també tenen càmeres de seguretat intel·ligents que alerten la policia en cas que es detectin moviments estranys o crits.

Corea del Sud ha sigut un dels països que primer van reaccionar i ha aconseguit bons resultats en el control de l'epidèmia amb una estratègia massiva que es coneix com les tres T, traçar, testar i tractar, que ha evitat fins ara un confinament generalitzat.