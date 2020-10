París s'enfronta al tancament total de bars i restaurants a partir de dilluns

La ciutat de París haurà de tancar bars i restaurants a partir de dilluns, ja que ha superat des de fa dies el llindar màxim de 250 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants, que és el que s'havien fixat per prendre aquesta mesura. El ràpid creixement dels contagis en els últims dies posa també en el punt de mira altres ciutats com Lilla, Lió, Grenoble, Tolosa i Saint-Étienne.

La mesura es referma després que la justícia hagi desestimat el recurs que havien presentat els propietaris de bars i restaurants de Marsella i Ais de Provença contra el tancament de dues setmanes imposat ja en aquesta regió. Indignats per l'imminent tancament, els responsables del sector han protagonitzat fins i tot algunes manifestacions contra la mesura en els últims dies.

La màxima alerta s'aplica als llocs on hi ha 250 positius per cada 100.000 habitants entre la població general i 100 per a les persones grans, a més d'un 30 % dels llits d'UCI ocupats per pacients de covid-19.

París, on fins ara el tancament dels bars ja s'ha avançat a les 10 del vespre, va sobrepassar aquest dimecres aquests índex, amb 263 casos per 100.000 habitants en general i 105 en el cas de les persones grans, a més del 35% dels llits d'UCI ocupats per pacients de covid, informa Efe.

Per això, aquest cap de setmana podria ser l'últim de relativa normalitat a la capital francesa i a partir de dilluns es tancarien bars i restaurants, a més de tots els establiments que reben públic, amb l'excepció dels que hi apliquen un protocol sanitari estricte. Gràcies a aquests protocols, sí que estaran oberts espais culturals com teatres, museus i cinemes.