Polèmica per la proposta de dos científics francesos d'assajar vacunes per al covid-19 a l'Àfrica

Indignació a l'Àfrica pels comentaris de dos destacats científics francesos a la televisió del país en què apuntaven la possibilitat d'utilitzar el continent com a terreny d'assaig per a les vacunes contra el covid-19, "perquè allà no hi ha mascaretes ni cures intensives".

"Aquest tipus de propostes racistes no ajuden. Van en contra de la solidaritat. L'Àfrica no serà pas un terreny d'assaig per a cap vacuna", va dir contundent aquest dilluns el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'etíop Tedros Adhanom, en una roda de premsa sobre el coronavirus. Preguntat per la polèmica, Adhanom va denunciar els comentaris francesos com la "ressaca d'una mentalitat colonial" i va expressar-hi la seva "més contundent repulsa".

"Ha estat una vergonya i un horror sentir en ple segle XXI i per part de científics aquest tipus de comentaris, i ho condemnem de la manera més dura possible", ha insistit, assegurant que "l'OMS no permetrà" que això passi a l'Àfrica.

“The hangover from a colonial mentality has to stop ✋🏾 ”. @DrTedros https://t.co/C3GS1eVbH0 — Frédérique Fardin (@EcoFredly) April 6, 2020

Uns comentaris que provenen de figures molt destacades de la ciència francesa, en concret del cap de recerca de l'Institut Nacional de Salut i Recerca Mèdica (Inserm) a Lilla, França, Camille Locht, i del cap de cures intensives de l'hospital Cochin de País, Jean-Paul Mira.

Els dos científics van participar dimecres passat en un programa de televisió del canal LCI, en què Mira va preguntar al seu col·lega si creia que l'Àfrica oferia bones condicions per ser un terreny de proves per a les noves vacunes.

"Si puc ser provocador, ¿no hauríem de fer aquest estudi a l'Àfrica, on no hi ha mascaretes, no hi ha tractament ni cures intensives, com es va fer amb alguns estudis sobre la sida en què es feien proves amb prostitutes perquè estan més exposades (al VIH)?", va preguntar Mira.

"Tens raó. Estem pensant en paral·lel en un estudi a l'Àfrica amb aquest mateix tipus d'enfocament, però això no treu que puguem pensar en un estudi també a Europa i Austràlia al mateix temps", li va respondre Locht.

Els comentaris han corregut com la pólvora a internet i han desfermat una onada d'indignació entre la població africana i d'arreu del món. Els mitjans del continent se n'han fet ressó i han denunciat ja, igual que el cap de l'OMS, el "racisme" dels científics francesos. "L'Àfrica no és un laboratori" o "Els africans no són conillets d'Índies" són missatges repetits insistentment a les xarxes aquests últims dies.