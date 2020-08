"Quin malnom creus que et posaria Trump?"

Joe Biden va fer ahir la seva primera aparició en públic al costat de la seva elegida per a la vicepresidència, la senadora Kamala Harris. Va ser sense públic, al gimnàs d’un institut de Wilmington, la localitat en què resideix Biden. En l’acte, Biden va subratllar que havia “triat a la persona adequada” i va apuntar que, després de l’anunci de la candidatura de Harris, la campanya va tenir la recaptació més gran de donacions de particulars. “I crec que sé per què”, va dir en una picada d’ullet cap a la senadora.

“La seva història és molt diferent a la meva -va reconèixer Biden-, però no en el que és fonamental”. L’exvicepresident va criticar la inacció de Trump amb la pandèmia i va dir que el país necessita “un president i una vicepresidenta disposats a liderar”. Sobre els insults de Trump a Harris, a qui dimarts va arribar a titllar de “desagradable”, va dir que no el sorprenien: “Queixar-se és el que millor sap fer Trump”.

En les seves primeres paraules després de ser elegida, Kamala Harris va destacar que en les primàries demòcrates, de les quals ella es va retirar abans de l’inici de les votacions, “el país va enviar un missatge rotund” sobre la necessitat que Joe Biden es posi al capdavant dels Estats Units. “Amèrica està demanant a crits un líder”, va assegurar.

Amb l’elecció de Harris conclou un llarg procés de selecció que va implicar a més de vint candidates, onze de les quals van arribar a una ronda final d’entrevistes personals amb Joe Biden. Fetes en l’última setmana i mitja, algunes van tenir lloc presencialment en la seva residència de Delaware, d’altres per videoconferència. I encara que l’escollida era la favorita des del primer moment, tot apunta que les tensions racials viscudes al país després de la mort de George Floyd el 25 de maig, quan estava sota custòdia policial, han tingut un pes en la decisió del veterà aspirant demòcrata.

De fet, segons recull l’agència AP, Biden va estar molt interessat en la governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que ha destacat en els últims mesos per la seva gestió de la pandèmia en un estat decisiu electoralment. La mateixa Whitmer, sempre segons AP, va comunicar a l’equip de Joe Biden que, encara que se sentia afalagada per l’interès, els esdeveniments que estava vivint el país, amb les protestes liderades pel moviment Black Lives Matter, aconsellaven que Biden triés una dona negra. Tot i així, l’ex segon d’Obama li va demanar que continués participant en el procés de selecció i ella va acceptar.

No només Whitmer, també va haver-hi entre les aspirants altres dones blanques, com la senadora Elizabeth Warren, que hauria aportat al ticket presidencial propostes més a l’esquerra que les de Kamala Harris. Però la pressió per l’elecció d’una afroamericana va anar en augment tant des del carrer com des de l’aparell del partit. I unes quantes van tenir opcions. L’alcaldessa d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, l’exassessora de Seguretat Nacional d’Obama, Susan Rice, l’excandidata a governadora de Geòrgia, Stacey Abrams, i les congressistes Val Demings i Karen Bass, aquesta última presidenta del caucus negre al Congrés, van passar el sedàs de l’equip de Biden.

Totes elles van haver de respondre en primera instància a preguntes sobre la seva agenda política o fins i tot sobre el malnom que podria arribar a posar-los Donald Trump en cas de ser les triades. D’aquesta primera fase se’n va encarregar un equip de quatre persones de la confiança de Biden, que incloïa antics congressistes i assessors, així com l’actual alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti. L’escrutini va ser més intens per a les onze que van avançar a l’última fase del procés, amb preguntes sobre la seva vida personal, sobre les parelles que havien tingut, el consum de drogues o l’estat de les finances.

L’elecció definitiva

Un equip d’entre 12 i 15 advocats va indagar en cada detall del passat de les finalistes i després va lliurar la informació recollida a l’equip de l’aspirant presidencial. Biden va meditar la seva decisió amb un grup reduït de persones de confiança, del qual formaven part tant la seva dona, Jill Biden, com la seva germana, Valerie Biden, que l’acompanyen sovint en els seus actes de campanya. En els dies i hores prèvies a l’anunci de l’elecció de Harris, el mateix Joe Biden va cridar personalment les descartades per comunicar-los que no havien estat triades, encara que en alguns casos va deixar la porta oberta a comptar amb elles en una futura administració Biden.