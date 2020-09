La pandèmia s'emporta el carnaval de Rio de Janeiro 2021

La pandèmia també ha pogut amb el carnaval de Rio de Janeiro. L'edició que s'havia de celebrar el febrer del 2021 s'haurà d'ajornar després que les escoles de samba que protagonitzen part dels actes –també les famoses desfilades– hagin anunciat que suspenen totes les activitats previstes pel risc que suposaria per a l'expansió del covid-19 un esdeveniment d'aquesta magnitud, que atreu milions de persones de tot el món. És un fet pràcticament inèdit: les desfilades no s'havien suspès mai des de principis del segle XX.

"Arribem a la conclusió que l'esdeveniment ha de ser ajornat. No podem fer-lo al febrer", ha explicat a la premsa Jorge Castanheiras, president de la Lliga Independent d'Escoles de Samba (LIESA), que organitza les desfilades durant el carnaval i que portava setmanes alertant d'aquesta possibilitat. "Com a conseqüència d'aquesta inseguretat, d'aquesta inestabilitat i de no saber si al febrer tindrem o no una vacuna, hem arribat a la conclusió que el procés ha de quedar suspès", ha reiterat.

L'anunci de LIESA fa referència només a la competència de les escoles de samba, que organitzen bona part de les activitats. El govern de la ciutat, però, encara no ha explicat si els altres esdeveniments també quedaran aplaçats.

Mentrestant, Castanheiras ha deixat una porta oberta: com a alternativa, apunten que les desfilades es podrien celebrar el juny del 2021, per així evitar una cancel·lació definitiva de l'edició d'aquest any que ve. "És un ajornament, no una cancel·lació. Estem buscant una solució alternativa, alguna cosa que puguem fer quan sigui segur, però encara és aviat per fixar amb seguretat una data", ha continuat el president de l'organisme.

De totes maneres, sembla que, ni amb aquesta possible nova data, els carnavals del 2021 seran com els d'abans de la pandèmia. En primer lloc, perquè tot dependrà de l'evolució del nou coronavirus. I en segon lloc, perquè, per tal de "no perjudicar" la realització de l'edició del 2022, en el sentit del temps de preparació i els recursos econòmics, l'edició del juny del 2021 hauria de plantejar-se en un "altre tripus de format menor".

Mesos de malson

Des de l'inici de la pandèmia, el carnaval de Rio del 2021 s'havia vist com una autèntica amenaça per als epidemiòlegs del país, un dels més afectats per la malaltia i amb un president, Jair Bolsonaro, que s'ha mostrat reticent a aplicar mesures restrictives des del principi. La festa atreu milions de persones –tant locals com turistes– disposades a cantar i ballar pels carrers atapeïts de la ciutat brasilera. I no només durant les desfilades, també en festes que tenen lloc en locals interiors fins a altes hores de la matinada. Molts experts sanitaris del país ja han celebrat, alleujats, la decisió.

Amb gairebé 5 milions de contagis confirmats i prop de 140.000 morts pel nou coronavirus, el Brasil és el segon país amb més defuncions per la pandèmia només després dels Estats Units.

A hores d'ara, i després de mesos d'autèntic malson, els brasilers encara lluiten per controlar el virus: malgrat que sembla que la propagació de la malaltia ha desaccelerat una mica des del seu rècord, al juliol, les xifres continuen sent alarmantment altes al país de Jair Bolsonaro –un dels grans negacionistes dels perills del covid-19–, amb una mitjana de 30.000 nous casos diaris. Rio de Janeiro, de fet, ha sigut el segon estat més afectat, després del de Sao Paulo, el centre industrial del país.