Surten a la llum secrets escabrosos de Ghislaine Maxwell, l'exnòvia d'Epstein

Ghislaine Maxwell, l'exnòvia del magnat i pedòfil convicte Jeffrey Epstein, presumptament còmplice de les seves activitats delictives, va negar molt fermament que hagués presentat dones menors d'edat al príncep Andreu, tercer fill de la reina d'Anglaterra, perquè hi mantinguessin relacions sexuals. Ho va fer en una declaració sota jurament feta el 2016 i pertanyent a una demanda civil per difamació, ja resolta, presentada per una de les dones suposadament prostituïdes per Maxwell i que va patir abusos d'Epstein, i amb la qual Andreu també hauria mantingut relacions sexuals en reiterades ocasions. Llavors, els anys 2000 i 2001, la dona implicada, Virginia Giuffre, no havia fet encara els 18 anys.

Maxwell, actualment empresonada als Estats Units i en espera de judici per sis delictes relacionats amb "persuadir, induir, atraure i coaccionar" menors amb l’objectiu de realitzar actes sexuals amb Epstein entre el 1994 i el 1997, així com dos més de fals testimoni que es remunten al 2016, va qualificar Virginia Giuffre, una de les denunciants del príncep Andreu, com a "mentidera" i "fantasiosa". Giuffre és també una de les cinc dones que busquen reparacions legals pels danys causats per Epstein. El magnat es va suïcidar l'agost del 2019 en una cel·la d'una presó de Nova York mentre esperava un nou judici per tràfic sexual. Les demandants esperen satisfer les seves pretensions a través del patrimoni que va deixar el magnat.

Les revelacions de Ghislaine Maxwell s'han fet públiques per primera vegada aquest dijous a la tarda –a primera hora del matí a Nova York– després d'una llarga batalla legal, seguint les ordres de la jutge del districte sud de la ciutat, Loretta Preska. En la declaració, Maxwell va afirmar que no recordava haver afavorit de cap manera que Virginia Giuffre passés una nit de discoteques i clubs nocturns amb Andreu a Londres l'any 2001, una altra de les imputacions que pesen sobre el príncep.

La madam de l'elit mundial

Maxwell, acusada durant molt de temps d'actuar com la madam d'Epstein i de l'elit mundial, també va dir en la seva declaració que "li agradava veure's com la xicota" del financer en una etapa de la seva relació. Un cop superada, però, va afirmar que Epstein li va pagar 500.000 dòlars pels serveis que li prestava.

Les 465 pàgines alliberades aquest dijous són, bàsicament, un seguit de negacions de Maxwell en la implicació de cap mena de delicte. Amb tot, s'hi poden llegir detalls d'un to entre escabrós i desafiant. Per exemple, Maxwell va afirmar que el duc de York, el príncep Andreu, no podria haver mantingut relacions sexuals al seu bany amb una massatgista adolescent, bàsicament perquè la banyera era "massa petita per a qualsevol tipus d'activitat". Unes paraules que va afirmar immediatament després de reconèixer que ella, Epstein i el príncep passaven prou temps junts a l'illa privada del multimilionari nord-americà, cosa que confirmava que tenien un estret vincle d'amistat.

I tot i l'estreta relació, Andreu, ara apartat de la vida pública per la reina d'Anglaterra a causa de l'escàndol, sempre ha negat tenir cap coneixement de les activitats delictives del seu amic.

En un dels moments més estrambòtics de la declaració ara coneguda, a Maxwell se li va preguntar reiteradament sobre si guardava una típica "cistella de roba bruta plena de joguines sexuals" a la casa que Epstein tenia a Florida. Maxwell ho va negar i també que li hagués proporcionat a Virginia Giuffre un uniforme d'escola sexualment suggeridor perquè el portés mentre feia un massatge a Epstein.

En l'esmentada declaració del 2016, Maxwell també va afirmar: "Una de les mentides que va dir la senyora Giuffre [en el cas per difamació] era que el president Clinton era a l'illa on jo estava present. Absolutament el 1.000 per cent, això és una falsificació total i una mentida total".

En declaracions des de casa seva a Austràlia, Virginia Giuffre ha assegurat mostrar-se "agraïda" que els documents hagin sigut alliberats: "Amb més transparència, espero que tots els que van ajudar a perpetrar aquests odiosos crims siguin responsables."