EUA dona per restablertes les sancions a l'Iran de manera unilateral i Europa les rebat

El govern de Donald Trump ha decidit restablir de manera unilateral les sancions internacionals contra l'Iran i ha avisat que adoptarà mesures respecte als països que les incompleixin. La decisió amenaça amb convertir-se en un nou conflicte internacional. La majoria del Consell de Seguretat de l'ONU considera que els EUA no tenen dret a fer servir aquest mecanisme perquè va abandonar el pacte nuclear amb Teheran el 2018. De fet, els ministres d'Alemanya, França i el Regne Unit han rebutjat ja la decisió de l'administració Trump amb aquest argument.

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha recordat en un comunicat que els EUA van començar aquest agost un procediment davant l'ONU per restablir totes les sancions internacionals contra l'Iran argumentant que el govern de Teheran havia incomplert les seves obligacions. El procediment, segons l'administració nord-americana, tenia un termini d'un mes i com que no n'han obtingut resposta, entenen que poden tirar endavant. "Avui els Estats Units donen la benvinguda a la tornada de gairebé totes les sancions de l'ONU contra la república islàmica de l'Iran, el principal patrocinador al món del terrorisme i l'antisemitisme", assegura Pompeo en un comunicat.

En canvi, la majoria del Consell de Seguretat de l'ONU –incloses les potències amb dret de veto– consideren que els Estats Units no tenen dret a fer servir aquest mecanisme de manera unilateral perquè va abandonar el pacte el 2018. Per això no s'ha pres cap mesura respecte a la iniciativa del govern de Trump. "Les decisions o mesures que pugui adoptar en relació amb aquest procediment no tenen efectes legals", han insistit aquest diumenge els ministres d'Afers Estrangers d'Alemanya, França i el Regne Unit en un comunicat conjunt de resposta a la decisió unilateral de Trump.

"Mantenim els nostres objectius d'observar l'autoritat i la integritat del Consell de Seguretat de l'ONU", insisteixen els tres ministres, que expressen el seu compromís amb l'acord nuclear firmat amb el govern de Teheran.

Crítica a l'ONU

Però el cap de la diplomàcia nord-americana insistia en les últimes hores que la decisió es prenia no només perquè l'Iran hagi incomplert, segons el seu punt de vista, els acords del 2018, sinó també "perquè el Consell de Seguretat ha fracassat a l'hora d'estendre l'embargament d'armes de l'ONU a l'Iran, que ha estat en vigor durant tretze anys". "La inacció del Consell de Seguretat hauria aplanat el camí a l'Iran per comprar tota mena d'armes convencionals a partir del 18 d'octubre. Afortunadament per a tot el món, els EUA han adoptat una acció responsable per evitar que això passi", assegura.

Pompeo també ha avisat que els Estats Units esperen "que tots els membres de l'ONU compleixin plenament les seves obligacions per aplicar aquestes mesures". La qüestió s'hauria de tornar a posar damunt de la taula a l'Assemblea General de l'ONU, que es reunirà de manera virtual aquesta setmana.