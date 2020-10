Trump vol trencar la quarantena i tornar ja a fer mítings

Han passat vuit dies des que Donald Trump va ser hospitalitzat com a conseqüència del covid-19, però el mandatari, que està en quarantena a la Casa Blanca, vol recuperar ja l’activitat pública. Tan aviat com aquest dissabte. “Volem fer un míting a Florida dissabte a la nit”, va anticipar divendres a la matinada en una trucada telefònica amb Fox News.

Són molts els metges que adverteixen que trencar la seva quarantena seria una imprudència, tant per l’alta probabilitat que el republicà segueixi sent infecciós com per la pròpia salut del president. Però l’opacitat informativa de la Casa Blanca permet poques certeses i ha adobat el terreny a l’especulació. El metge personal de Trump, Sean Conley, va fer públic dijous un comunicat en el qual es mostrava confiat que podria tornar a la carretera dissabte. Dilluns, però, va dir que caldria esperar fins passat el cap de setmana per tenir garanties que el president “està fora de perill”. A més, tant Donald Trump com la Casa Blanca eludeixen respondre a una pregunta bàsica: ¿Ha donat ja negatiu en algun test?

Per si el de Trump fos poc xou, la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, va anunciar ahir una proposta legislativa per crear una comissió permanent al Congrés -composta per 16 membres independents, elegits a mitges per republicans i demòcrates, i de la qual la meitat haurien de ser metges- que avaluaria si un president es troba en ple control de les seves facultats i, per tant, pot exercir el càrrec. En roda de premsa, Pelosi va assegurar que “no té a veure” amb Trump perquè “ell haurà de fer front al judici dels votants”.

Un moviment que quedarà més en un gest polític, soroll a tres setmanes de les eleccions. La 25a esmena de la Constitució nord-americana, fonament per a la proposta demòcrata, es va ratificar el 1967 després de l’assassinat de John F. Kennedy. És la que regula què s’ha de fer en cas que alguna cosa li passi al president. L’esmena té quatre parts. Les dues primeres estableixen el protocol en cas de mort o abandonament del càrrec; la tercera, en cas de cessió temporal del poder, i la quarta, que és en la que es fonamenta Pelosi, ofereix tant al vicepresident com al poder legislatiu la capacitat de retirar del càrrec el president.

Perquè la iniciativa demòcrata arribi a bon port, seria necessària l’aprovació de les dues cambres i la signatura del president. El líder del Senat, el republicà Mitch McConnell, la va qualificar ahir de “completament absurda”. I segons Trump, es tracta d’un moviment destinat a reemplaçar Joe Biden per Kamala Harris en cas de victòria demòcrata al novembre. Segons Trump: “Joe no està en condicions”.