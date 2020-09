Alarma per la salut de l'advocada Nasrin Sotoudeh, presa política en vaga de fam

La vida de Nasrin Sotoudeh, advocada i defensora dels drets humans empresonada a l'Iran penja d'un fil. En vaga de fam des de l'11 d'agost a la presó d'Evin, dilluns la seva família va anunciar que ha estat hospitalitzada a Teheran. El seu marit, Reza Khandan, que fa setmanes que no la pot veure, només la va poder veure accidentalment en un passadís de l'Hospital Taleghani de Teheran quan la traslladaven en cadira de rodes per fer-li una prova cardíaca. Segons ha explicat a les ONG que vetllen pel seu cas, la dona, de 57 anys, semblava molt afeblida, està sotmesa a una estricte vigilància i els metges no li faciliten informació sobre el seu estat de salut.

"El seu marit i el seus fills no poden acostar-s'hi i els metges no els informen de com es troba. Estem molt preocupats", confessa en una conversa telefònica amb l'ARA Hadi Ghaemi, director del Centre pels Drets Humans a l'Iran, amb seu a Nova York.

Sotoudeh està empresonada des del juny del 2018 i compleix una condemna de 38 anys de presó (dels quals n'ha passat 12 entre reixes) per diversos càrrecs com el d'"incitar al llibertinatge": el seu delicte és haver defensat una dona iraniana que va gosar treure's el vel en públic. L'activista, que ja havia estat a la presó el 2010, es va posar en vaga de fam per denunciar les condicions que pateixen els presos polítics a l'Iran. "Durant 15 anys s'ha dedicat a defensar les dones, les minories, els activistes i aquesta vaga de fam no la fa per ella mateixa, la fa per la situació de tots els presos polítics a l'Iran", recorda Ghaemi.

A causa de la pandèmia, que ha deixat oficialment 24.000 morts al país, el règim dels aiatol·làs va esponjar les presons però només els presoners comuns es van beneficiar de l'amnistia del març passat. "Els estudiants, advocats, activistes, bloguers... no haurien d'haver anat a parar mai a la presó per les seves opinions. I ara les seves vides estan en perill perquè dins les presons iranianes ni poden respectar el distanciament ni tenen el tractament mèdic que cal", alerta.

A banda de tenir el suport d'organitzacions com Amnistia Internacional, Sotoudeh s'ha convertit en una icona dels advocats independents i dels defensors dels drets humans de l'lran. "Les autoritats iranianes intenten encobrir el perillós deteriorament de la salut de la Nasrin, però el món n'està pendent i els fa responsables del que li pugui passar", alerta Ghaemi. L'entitat reclama que la família pugui visitar l'activista i decidir sobre el seu tractament mèdic.

El cas està tenint més repercussió dins que fora de l'Iran, on la pandèmia està fora de control. "Hi ha un cansament entre la població iraniana, els activistes no tenen tant d'espai públic com abans perquè el covid-19 s'ho endú tot. El problema és sobreviure fins l'endemà", explica Irene Martínez, professora de Blanquerna. "El país ja s'ha endinsat en la tercera onada, la gent intenta aplicar les mesures de distanciament però la situació és molt greu", afegeix. La pandèmia i les sancions han limitat molt els desplaçaments.

Les condicions sanitàries dins les presons continuen sent catastròfiques, segons es documenta en un informe del Centre de Drets Humans Abdorrahman Boroumand de principis de setembre. "Lluny de millorar, les condicions higièniques de les presons iranianes encara s'han deteriorat més: s'han reduït les racions d'aliments i de productes higiènics bàsics, i els equips de protecció s'han de comprar a preus inaccessibles per als presos sense ingressos", assegura l'entitat. També asseguren que no es respecten les quarantenes i que després de les amnisties del març i l'abril les presons s'han tornat a omplir. Les autoritats tampoc no ofereixen informació sobre la situació de la pandèmia a les presons. Documents filtrats a Amnistia Internacional en les últimes setmanes demostren que el ministeri de Sanitat ha ignorat les peticions de les autoritats penitenciàries per garantir el subministrament de materials per lluitar contra la pandèmia.