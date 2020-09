El bateig de foc de Biden davant la piconadora Trump

És la Super Bowl de la política nord-americana, ja que pot arribar a tenir la mateixa audiència televisiva que l’esdeveniment esportiu per excel·lència del país. El primer debat presidencial entre l’actual inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, i el seu rival demòcrata, Joe Biden, tindrà lloc aquesta nit, hora nord-americana, a Cleveland (Ohio). Caldrà veure si supera la xifra rècord de 84 milions d’espectadors que va tenir el primer debat entre Trump i Hillary Clinton el 2016, la xifra més alta que ha registrat mai un debat presidencial als Estats Units.

L’expectació és alta, això sí, gràcies als esforços del mateix president, que fins ahir mateix insistia per Twitter a reclamar que se li practiqui una “prova de dopatge” al seu oponent abans de pujar a l’estrada. Bona part de la campanya de Trump se centra des de fa temps a posar en dubte les capacitats físiques i mentals de Biden, que, a punt de fer 78 anys (el 20 de novembre), si arriba a ser president serà el més vell de la història i arrabassarà aquest honor precisament a Trump, que fa quatre anys assumia el poder amb 70 anys i es convertia en el president més gran.

El repte: no semblar ‘sleepy Joe’

Amb prova de dopatge o sense, el que està clar és que qui més se la juga en el debat d’aquesta nit és Joe Biden. L’estil agressiu, insultant i d’autolloança de Trump ja no sorprèn ningú, s’ha convertit en la rutina televisiva dels nord-americans dels últims quatre anys, de manera que “no hi té gaire a perdre” amb els seus exabruptes, apunta Mitchel McKinney, director de l’Institut de Comuncació Política de la Universitrat de Missouri. “Biden és qui té el gran repte”, diu el professor, perquè l’estil més empàtic, calmat i moderat del demòcrata podria anar-li en contra si el fa semblar “sobrepassat” per la retòrica del president: “Podria contribuir així al discurs creat per Trump quan li diu Joe dormilega ( sleepy Joe ) o Joe sense energia ( no energy Joe )”. De fet, segons McKinney, “qualsevol errada, lapsus o ficada de pota verbal” de les que Biden fa de tant en tant pot contribuir també a aquest discurs, que el fa semblar massa vell i cansat per a la presidència i que ha calat molt entre l’electorat de Trump.

La mateixa valoració fa Daniel Ureña, president del think tank Hispanic Council, que diu que “el principal repte de Biden serà mostrar-se com un candidat amb caràcter i capaç de fer front a Trump” perquè el president “no li passi per sobre”. Amb tot, apunta també que aquesta vegada Donald Trump, malgrat ser “un animal televisiu”, haurà de respondre preguntes sobre els seus quatre anys de gestió: ja no arriba amb l’aura d’ outsider que tenia el 2016 i això l’afebleix una mica.

Els debats presidencials, de fet, serveixen sobretot perquè els votants “puguin veure el candidat de manera autèntica, responent atacs i preguntes” en un tipus de missatge que no està controlat per la campanya, explica McKinney. Però en realitat, l’efecte d’aquest duel en els resultats electorals és escàs, ja que entre el 90% i el 95% dels espectadors dels debats ja tenen decidit el seu vot. Només un 5% està indecís, i d’aquest petit percentage “només entre un 3% i un 4% acaba decantant-se per un o altre en funció del debat”, afegeix el professor.

Aquest serà el primer de tres debats i estarà moderat pel periodista Chris Wallace, el presentador de Fox News Sunday que va fer passar una mala estona a Trump en la seva última entrevista el juliol passat. Tot i ser de la cadena amiga, l’estil agressiu i primmirat amb els fets de Chris Wallace farà que el primer debat no sigui una bassa d’oli per al president. El diàleg es dividirà en sis temes escollits per Wallace, amb 15 minuts per a cada apartat: l’historial de cada candidat, el Tribunal Suprem (i la substitució de la jutge Ruth Ginsburg per Amy Coney, candidata de Trump), la pandèmia de covid-19, les protestes racials, la integritat de les eleccions i l’economia.

El següent debat serà a Miami, Florida, el 16 d’octubre, i el tercer el 23 d’octubre a Nashville, Tennessee, a més del debat dels candidats a vicepresident, Mike Pence i Kamala Harris, del 8 d’octubre. Després de cadascun d’ells, tothom s’afanyarà a declarar un guanyador però, tenint en compte que tothom va donar la victòria a Hillary Clinton en els tres debats del 2016, és possible que calgui posar l’anàlisi dels debats -com el de les enquestes- en quarantena.