Pfizer diu ara que l'efectivitat de la vacuna és del 95%

La cursa per la vacuna contra el covid-19 ha embogit. El gegant Pfizer, que la setmana passada va anunciar que el seu prototip era efectiu al 90%, ha assegurat aquest dimecres que és eficaç al 95% i que no té efectes secundaris greus, després de l'anàlisi del primer conjunt de resultats complets. El nou i sorprenent comunicat de la companyia –que encara no ha estat validad per cap comitè cientific independent– té lloc dos dies després que la biotecnològica Moderna assegurés que la seva candidata tenia una eficàcia, d'acord amb les primeres anàlisis encara provisionals, del 94,5%.

La multinacional nord-americana, que ha treballat en col·laboració amb la biotecnològica alemanya BioNTech, informa que "en els propers dies" demanarà l'autorització d'emergència davant de la Food and Drug Administration, el reguladors dels Estats Units, per comenar-ne l'ús.

BREAKING: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that the Phase 3 study of our #COVID19 vaccine candidate has met all primary efficacy endpoints.