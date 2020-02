El ministeri de Sanitat reforça la prevenció davant del brot de coronavirus a Itàlia

El ministeri de Sanitat no descarta que es puguin detectar nous casos de coronavirus a Espanya arran de la situació que es viu a Itàlia, on ja s'han detectat un centenar de contagis i hi ha dues víctimes mortals. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, admet que la proximitat amb el país italià i la mobilitat dels ciutadans comunitaris facilita que es puguin detectar nous contagis i obliga a reforçar les mesures de prevenció, però explica que de moment no hi ha motius per aplicar restriccions a l'Estat. De fet, Simón ha explicat que ara mateix a Espanya no hi ha cap afectat, perquè les dues persones que s'havien contagiat s'han curat.

Aquest fet, juntament amb les restriccions de moviment que ha aplicat Itàlia davant del brot del Covid-19 –i que Simón considera encertades–, fa que les autoritats espanyoles considerin que la situació està controlada. Tot i així, el responsable del ministeri ha admès que la situació d'Itàlia "preocupa" i que hauran d'estar pendents "de la seva evolució". Aquest dilluns responsables del ministeri participaran en dues reunions en aquest sentit: una de caràcter europeu, per decidir mesures conjuntes a la Unió Europea davant de la situació, i una altra de caràcter intern.

Incrementar la capacitat de detecció

Davant de la situació d'Itàlia, el ministeri reforçarà "la capacitat de sospita del sistema sanitari" de l'Estat, de manera que si es registren nous casos de coronavirus es puguin detectar "els primers dies". Així mateix, es donarà més informació als viatgers, també als que puguin desplaçar-se o tornar d'Itàlia, tal com ja s'ha fet amb altres països afectats pel brot.

Simón ha descartat la imposició de restriccions tenint en compte que ara mateix a Espanya no hi ha cap persona afectada pel virus (ni tampoc casos pendents d'analitzar). Ara bé, també ha subratllat que les mesures que ha pres el govern italià davant de la situació que es viu en aquest país són les correctes. Per això, no ha amagat que el ministeri de Sanitat té a punt nous protocols per activar si la situació a l'Estat canviés i es detectessin més contagis: "Com que ara no hi ha casos s'apliquen mesures de detecció i sensibilització, si se'n detectessin de nous primer s'haurien d'aplicar mesures per evitar contactes, i, si fos una situació més generalitzada, hauríem de passar a mesures més semblants a les d’Itàlia, però que ara mateix a Espanya ni es plantegen i potser no caldrà fer-ho", ha insistit.

El responsable del ministeri també ha admès la preocupació pels altres dos "focus" de coronavirus on sembla que la malaltia estaria avançant, Corea del Sud i l'Iran, tot i que ha admès que el fet que es tracti de països més llunyans o amb menys intercanvi amb l'Estat que en el cas d'Itàlia fa pensar que no tindran cap repercussió a Espanya. En el cas de l'Iran, Simón considera que cal estar alerta que no hi hagi una difusió massiva del virus. En el cas de Corea del Sud, considera que el fet que hi hagi dos brots molt concrets "podria fer-lo controlable". El director del Centre de Coordinació d'Alertes també ha subratllat que a la Xina –amb 2.442 morts i 76.936 contagis, segons l'últim balanç de les autoritats d'aquest país– l'avanç de l'epidèmia es redueix.