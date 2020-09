L'OMS s'obre a les quarantenes de menys de 14 dies

¿És aconsellable una quarantena inferior als 14 dies establerts? L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que les dues setmanes són un període "segur" i que no pensa, de moment, canviar la guia de recomanacions, però afegeix que entén que és una mesura "conservadora" i s'obre a revisar a la baixa aquests dies d'autoconfinament. El director general de l'organisme per a Europa, Hans Kluge, ha animat els governs "a fer un procés científic" per "explorar opcions segures de reducció" amb els consells i el consens de la comunitat científica i també en coordinació regional per evitar, ha indicat, que les diferències de dies recomanats segons els països, o els canvis constants, acabin desconcertant la ciutadania, que en els mesos de pandèmia ja ha hagut de fer front a diferents girs en el comportament contra el coronavirus.

En una roda de premsa, Kluge ha admès que els 14 dies són un període que cobreix l'abans i el després que apareguin els símptomes i que així es garanteix que no hi hagi transmissió entre el sospitós i el seu cercle. Ara bé, l'organisme sanitari és conscient de "l'immens" impacte, tant a nivell personal com social, de les quarantenes de dues setmanes, i per això s'obre a una "petita reducció" de dies, sense arribar a concretar-la, per ajudar a suavitzar els efectes negatius d'estar apartat tant temps de la comunitat.

França ja ha fet el pas per reduir les dues setmanes i altres estats comunitaris, com Espanya, han indicat que estan estudiant la qüestió. És en aquest context que Kluge ha reclamat coordinació regional perquè els canvis es facin "sense ambigüitat" i quedin clars a la societat.

Un 10% més de positius a la meitat d'Europa

D'altra banda, el responsable de l'OMS per a Europa ha subratllat la seva "preocupació" pels "alarmants índexs de contagi" per coronavirus al Vell Continent i ha apel·lat a la "coherència regional" i a l'acció coordinada per lluitar contra una "situació molt seriosa" si es produeix un nou pic de la pandèmia. I és que s'està registrant un increment setmanal de nous positius superior al registrat en l'esclat del mes de març.

La setmana passada Europa va superar els 300.000 nous casos confirmats. Més de la meitat dels països van informar d'un augment dels casos superior al 10% i en set més fins i tot es van duplicar. "A la primavera i al començament de l'estiu vam poder observar l'impacte de les estrictes mesures de restricció i vam veure prosperar els nostres esforços i els nostres sacrificis", fins al punt d'arribar a tenir al juny les xifres més baixes de la pandèmia, ha declarat.