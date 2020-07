L'OMS: "Massa països van en la direcció equivocada"

En cinc dies, un milió de nous contagis. I cada dia el món supera un nou rècord de positius diaris: l'últim amb més de 230.000. En un to que no convida per a grans alegries, el director general de l'OMS, l'etíop Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistit que la situació és més que complicada entre els països que van encadenant brots i els que encara estan en un creixement exponencial de persones malaltes, però ha advertit que encara "pot anar a pitjor". Dels nous casos, el 80% s'han diagnosticat en 10 nacions i els Estats Units i el Brasil en sumen tots dos la meitat.

En la seva intervenció diària a la seu de Ginebra de l'agència, el doctor ha afirmat, sense assenyalar ningú, que "massa països estan anant en la direcció equivocada". No ha calgut que digués noms perquè a continuació ha retret als dirigents que han estat enviant “missatges confusos” enmig de la pandèmia que només han fet que provocar que la ciutadania perdi tota confiança.



No es pot abaixar la guàrdia, ha vingut a dir, perquè el virus segueix sent "l'enemic públic número u", malgrat que molts governs s'han decidit a ordenar la represa de l'activitat i el desconfinament sense tenir-ho tot preparat, i aquesta desconfiança ha fet que la població també relaxi les mesures de seguretat. La suma es completa amb un descontrol de la pandèmia.