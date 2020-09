Incendi 'climàtic' a l'oest americà

Els adjectius s'acaben per descriure el paisatge devastat pels centenars d'incendis forestals que des de fa setmanes cremen els estats de la costa oest dels Estats Units. De Califòrnia a Washington, a tocar de la frontera amb el Canadà, passant per Oregon, els bombers no donen l'abast per tallar o alentir l'elevada velocitat de les flames i pobles sencers queden a mercè d'uns focs que els experts ja han anomenat climàtics, una conseqüència del canvi climàtic. Una vintena de persones han mort i n'hi ha desenes de desaparegudes. A les dificultats habituals s'hi sumen també les derivades de la crisi del coronavirus.

651x366 Perits i policies revisant les restes de l'incendi per investigar-ne les causes, a Ashland, a l'estat d'Oregon / DAVID RYDER / GETTY Perits i policies revisant les restes de l'incendi per investigar-ne les causes, a Ashland, a l'estat d'Oregon / DAVID RYDER / GETTY

A Oregon s'han evacuat mig milió de persones. Tots els 85.000 habitants de Medford han hagut de deixar la ciutat i buscar refugi en un altre lloc per evitar riscos. I l'alcalde de Portland, Ted Wheeler, ha declarat l'estat d'emergència a la ciutat. La mateixa ciutat que durant els últims mesos ha cremat cada nit per les protestes per l'assassinat en custòdia policial de l'afroamericà George Floyd, pateix ara la virulència d'unes flames que arrasen tot el que troben al seu pas. Els parcs i les àrees recreatives s'han tancat i encara que els incendis són a quilòmetres del centre, avancen cap als barris dels voltants i el fum ja és molt intents en tota l'àrea fins al punt que es fa difícil respirar.

651x366 Una parella abraçant-se davant de les restes de casa seva, engolida pels incendis que assoten l'estat d'Oregon / DAVID RYDER / GETTY Una parella abraçant-se davant de les restes de casa seva, engolida pels incendis que assoten l'estat d'Oregon / DAVID RYDER / GETTY

Més als sud, a Califòrnia, l'estat més poblat del país, la temporada actual ha sorprès fins i tot els més veterans, tot i que l'estampa de les flames és cada cop més habitual. La temporada aquest any és, però, més llarga i més intensa. "És una cosa que no havíem vist mai a la nostra vida", comenta el governador, el demòcrata Gavin Newsom, enmig d'arbres carbonitzats i una boira de fum de color groc que accentua encara més el dramatisme. Una imatge apocalíptica, com la que queda a la ciutat de San Francisco, amb un inusual cel de color taronja.

El balanç de la superfície cremada és encara provisional perquè molts focus cremen sense control. A Califòrnia han cremat més de 12.000 quilòmetres quadrats (aproximadament la demarcació de Lleida), 26 vegades el que s’havia cremat en aquest punt l’any passat; a Oregon més de 4.000 (una extensió equivalent a les illes Balears), i a Washington, més de 3.000 (territori de Biscaia). Amb les flames vives, el director de gestió d'emergències de l'estat tem un "incident de mort massiva".

651x366 Dos bombers descansant en les tasques de sufocar les flames a Monrovia, a l'estat de Califòrnia / DAVID MCNEWMAN / GETTY Dos bombers descansant en les tasques de sufocar les flames a Monrovia, a l'estat de Califòrnia / DAVID MCNEWMAN / GETTY

Enmig de la desgràcia de perdre les propietats i la vida, les autoritats locals han hagut de desmentir les informacions falses i rumors que circulen que grups d'esquerra radical, vinculats a les protestes contra la violència policial, s'organitzen per robar les cases abandonades pels residents. Per aquest motiu, molts propietaris s'han negat a deixar els habitatges i han hagut de fer-ho obligats per la policia, que assegura que no hi ha cap evidència de la informació.