Mascareta obligatòria als espais públics tancats a França a partir de la setmana vinent

Les mascaretes seran d'ús obligatori a França en tots els comerços i espais tancats d'accés públic a partir de la setmana que ve, segons ha anunciat aquest dijous el primer ministre, Jean Castex, en una intervenció al Senat. L'entrada en vigor de la mesura, avançada fa pocs dies pel president, Emmanuel Macron, s'havia fixat inicialment per a l'1 d'agost. No obstant això, Castex ja havia puntualitzat que se n'avançaria l'aplicació en cas de detectar riscos de rebrot per la pandèmia.

Sur le port obligatoire du masque dans les espaces publics clos prévu à l’origine dès le 1er août, @JeanCASTEX annonce : "J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine." pic.twitter.com/494cEeospF — Sénat (@Senat) July 16, 2020

Els últims dies uns quants epidemiòlegs i metges havien pressionat per convertir en obligatòria la imposició de dur la mascareta per evitar que es generin brots de manera descontrolada. Els experts del país han encès els senyals d'alarma després de la progressiva relaxació de les mesures de seguretat entre la població quan ja fa més de dos mesos que va començar el desconfinament. L'executiu francès admet que la situació és preocupant als departaments de Mayenne (regió del Loira) –on el govern ja havia decretat l'ús obligatori de la mascareta en sis dels municipis del departament i on la taxa de contagis dels últims set dies ja supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants– i també a la regió de Nova Aquitània.

Castex, que abans de ser nomenat primer ministre el 3 de juliol s'encarregava de gestionar el procés de reobertura posterior al confinament, ja havia afirmat aquesta setmana en una entrevista que el govern adoptaria mesures si els contagis s'acceleraven i que, en el cas d'una segona onada del virus, es preveien "totes les hipòtesis". De la mateixa manera, també va insistir que la voluntat de l'executiu era evitar un nou confinament de caràcter general i que, mentre els indicadors estiguessin més localitzats, es podrien decretar confinaments més selectius per territoris o departaments.