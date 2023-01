França prohibeix els plats i gots d'un sol ús als restaurants de menjar ràpid

ParísEls restaurants de menjar ràpid de França ja no poden servir les patates fregides, la beguda, la pizza, el cafè o les amanides en recipients de cartró que després es llencen a les escombraries. França s'ha convertit en el primer país europeu a prohibir la vaixella d'un sol ús, una mesura per contaminar menys. Des de l'1 de gener, els fast food amb més de vint places estan obligats a utilitzar plats, gots i coberts reutilitzables, que puguin anar al rentavaixelles. Només es permeten els envasos de paper i cartró per al menjar que el client s'emporta a casa.

La norma ha suposat un gran canvi per a les multinacionals amb presència al país com ara McDonald's, Burger King, KFC o Domino's Pizza, que s'han vist obligades a canviar el seu model de funcionament, substituint les vaixelles d'un sol ús per vaixelles de plàstic o porcellana, posant rentavaixelles a les cuines i modificant els mobles on estan situades les escombraries, on el client deixa la safata abans de marxar. En molts casos també s'ha contractat més personal.

Les multinacionals no han fet públic el cost per adaptar-se a la nova llei, però, segons expliquen fonts de la cadena McDonald's a l'ARA, els canvis han comportat "reptes operacionals i financers importants". La cadena BFMTV assegura que el cost s'eleva a 100 milions d'euros. A més, han estat necessaris dos anys "per provar diferents opcions, preparar els equips i invertir massivament" per posar en marxa els canvis que exigeix la nova norma i s'han contractat entre una i dues persones més per a cada restaurant. Des de l'any passat, alguns dels restaurants de la marca ja havien provat la nova vaixella reutilitzable, i des d'aquesta setmana la majoria ja s'han adaptat totalment a la llei. Segons la cadena, són el 90% dels McDonald's a França.

Gots i paperines de plàstic

A París és on es concentren la majoria de restaurants de les diferents multinacionals de menjar ràpid que no han arribat a temps de fer els canvis necessaris. L'ARA ha visitat quatre fast food de dues cadenes diferents a la ciutat i només un funcionava amb vaixella reciclable, el McDonald's de la Madeleine. L'empresa ha triat paperines de plàstic vermelles per a les patates fregides, gots de plàstic transparent, bols blancs de plàstic per a les amanides i tasses de porcellana per al cafè. Les hamburgueses ja no se serveixen en capses de cartró, sinó que estan embolcallades amb un paper, l'únic element d'un sol ús permès per evitar que els entrepans es refredin massa ràpid.

Abans de marxar, el client necessita més temps que abans per deixar-ho tot al lloc correcte i fins i tot es formen cues a les hores punta: al moble hi ha un forat per deixar la vaixella buida –que serà rentada a 60 Cº, segons s'especifica–, però abans se n'ha de buidar el líquid i les restes de menjar. També ha de deixar els embalatges de paper a un altre forat. Les instruccions estan en tres idiomes, francès, anglès i espanyol, i el personal de la cadena passa de tant en tant per ajudar algun client que no acaba d'entendre on ha de tirar cada cosa.

Clients que s'emporten la vaixella

Durant els primers dies de funcionament amb la vaixella reutilitzable, els restaurants s'han trobat amb un problema afegit: hi ha clients que decideixen emportar-se a casa plats i gots. La premsa francesa ha destapat el fenomen, però McDonald's (la cadena amb més fast food a França) no ha volgut comentar la qüestió. Segons assegura el diari Le Parisien, citant fonts de la multinacional, els robatoris es donen sobretot als restaurants situats als llocs turístics –la vaixella s'ha creat exclusivament per a França– i l'empresa confia que amb el temps es reduiran. Si això no és així, una de les alternatives seria fer pagar un dipòsit al client, com es fa als concerts i als esdeveniments esportius. Però per ara McDonald's prefereix no posar-la en marxa, atès que la mesura obligaria a contractar més personal i que els clients fessin una altra cua abans de deixar l'establiment.

Segons el govern francès, el sector del menjar ràpid al país produeix entre 180.000 i 220.000 tones anuals de residus de plats, gots i envasos de cartó. "L'economia circular és la clau: canviar el nostre model de producció i consum per limitar els nostres residus, malgastar menys i protegir la biodiversitat", ha defensat a Twitter el ministre de Transició Ecològica, Christophe Béchu.

🇫🇷 La France est le 1er pays européen à bannir l’utilisation de la vaisselle jetable dans les enseignes de restauration rapide.



Un chiffre : cette mesure permet d’éviter 180 000 tonnes de déchets par an.



Nous changeons la donne ! pic.twitter.com/2CTuY223UF — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) 2 de enero de 2023

La nova norma és un dels eixos de la llei francesa d'antimalbaratament per a una economia circular, que busca reduir els embalatges –per exemple, als supermercats– i fomentar els envasos reutilitzables per generar menys residus.