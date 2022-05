Els guanyadors d'Eurovisió es venen el trofeu per comprar drons per a l'exèrcit ucraïnès

BarcelonaLa banda ucraïnesa Kalush Orchestra, que va guanyar la darrera edició d'Eurovisió gràcies al vot popular , ha venut el trofeu que l'acredita com a vencedora del festival en una subhasta amb la qual volien recaptar diners per finançar l'exèrcit del seu país, actualment atacat per Rússia. Segons ha informat el grup a través de Facebook, gràcies a la venda del micròfon de cristall d'Eurovisió han aconseguit 900.000 dòlars. No és l'únic ítem que la banda ha posat a la venda: gràcies al barret rosa que portava el cantant del grup han aconseguit 370.000 dòlars addicionals.

"Sou increïbles! Agraïm a tots i cadascun de vosaltres que hàgiu fet donacions en aquesta subhasta i un agraïment especial a l'equip Whitebit, que va comprar el trofeu per 900.000 dòlars i que ara són els legítims propietaris del premi", ha dit el grup a la xarxa social. Segons les agències locals ucraïneses, els diners obtinguts a la subhasta es destinaran a comprar tres drons del tipus PD-2 per combatre contra les tropes russes que van envair Ucraïna el 24 de febrer. Whitebit és una empresa dedicada a la tecnologia de la informació.

La Kalush Orchestra va guanyar Eurovisió amb la cançó Stefania, un tema que el líder de la banda, Oleh Psiuk, va escriure com a homenatge a la seva mare i que ha esdevingut un himne de resistència per a tots els ucraïnesos. Poc després de guanyar el festival, la banda va publicar un videoclip en què la cançó anava acompanyada d'imatges de la devastació d'Ucraïna provocada pels atacs russos. Les protagonistes del vídeo eren majoritàriament dones soldat que porten nens a llocs segurs.