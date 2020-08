Itàlia i Grècia també imposen restriccions als viatgers procedents d'Espanya

Itàlia i Grècia s'han sumat aquesta setmana als països que imposen mesures de control sanitari als viatgers que arribin des d'Espanya. D'aquesta manera, ja són 20 dels 26 països membres de l'espai Schengen els que recomanen o exigeixen realitzar una prova per detectar si s'està contagiat o sotmetre's a quarantena a les persones procedents de l'estat espanyol.

El ministeri de Sanitat d'Itàlia ha demanat que es realitzin proves de coronavirus als qui procedeixin d'Espanya, Grècia, Croàcia i Malta (també Colòmbia), davant l'augment de brots originats per persones que han tornat al país després de passar les seves vacances en aquestes zones. Els tests, a banda de realitzar-se en les diferents regions, es faran també en aeroports, ports i estacions. Per la seva part, Grècia, que fins ara no imposava mesures als qui tornessin d'Espanya, ha anunciat que a partir del 17 d'agost sol·licitarà als viatgers procedents de diversos països, inclòs l'estat espanyol, acreditar una prova amb resultat negatiu en les 72 hores prèvies a la sortida del vol.

Amb aquesta nova ordenança, tot Itàlia se suma a les mesures que ja havien pres algunes regions per compte propi, ja que l'Emília-Romanya (al nord) i la Pulla (al sud) ja havien anunciat aquest dimecres nous controls per als residents o turistes procedents d'Espanya. Aquestes dues regions italianes van argumentar estar preocupades per un repunt de casos, amb 400 diagnòstics diaris, particularment importats per joves que tornen de les vacances. Les dues han pres mesures, però amb matisos en les restriccions en funció de si es tracta de residents o turistes. Per la seva banda, Sicília va anunciar que a partir d'aquest divendres 14 d'agost tots els sicilians que retornin a l'illa després d'haver estat a Espanya, Grècia i Malta hauran de registrar-se obligatòriament a una pàgina web i hauran de fer quarantena domiciliària durant dues setmanes.

Espanya, amb diversos focus actius de contagis, està en el punt de mira, i les esmentades regions italianes van decidir aplicar mesures mentre s'esperava que s'aprovés l'ordenança pactada en una reunió d'aquest dimecres entre el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, i el titular de la carpeta d'Assumptes Regionals, Francesco Boccia, i els presidents de les regions del país transalpí. Les restriccions a l'oci nocturn, una de les claus en la contenció dels rebrots a Itàlia, i el retorn dels italians que tornen al país després de les vacances a l'estranger, són dos dels principals punts que ocupen l'actual agenda política del país en resposta a la pandèmia. "Hem de continuar en una línia de prudència per poder defensar els resultats aconseguits amb el sacrifici de tots", ha afirmat Speranza en un comunicat.

Una setmana negra per a Espanya

Els anuncis italià i grec arriben la mateixa setmana que països veïns europeus com Alemanya o els Països Baixos han reforçat les mesures de control a tots els viatgers i turistes arribats d'Espanya, ja sigui ampliant la seva llista de regions espanyoles de risc o endurint els criteris per convertir en obligatòries mesures que abans només eren recomanades. De fet, més de 160 països han establert restriccions als viatgers procedents d'Espanya a causa del coronavirus.

D'altra banda, la Xina ha anunciat que permetrà el retorn de ciutadans de fins a 36 països d'Europa, entre ells Espanya, que comptin amb un permís de residència en vigor al país asiàtic, la qual cosa obre les portes perquè milers de ciutadans europeus puguin reprendre la seva vida i reunir-se amb les seves famílies al gegant asiàtic.