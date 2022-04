Rússia talla el subministrament de gas a Polònia i Bulgària

BarcelonaRússia ha complert les amenaces i aquest dimecres ha tallat el subministrament de gas a Polònia i a Bulgària, després que els governs d'aquests països s'hagin negat a pagar les importacions amb rubles, com exigeix el Kremlin . "Gazprom ha suspès totalment el subministrament a Bulgargaz (Bulgària) i PGNiG (Polònia) per què no han pagat en rubles. Els pagaments del gas subministrat des de l'1 d'abril s'han de fer en Rubles i sota les noves normes de pagament, sobre les quals els països socis van ser informats en el seu moment", ha dit Gazprom en un comunicat emès aquest dimecres al matí. La companyia afegeix que si Varsòvia o Sofia agafen el gas que transita pel seu territori per arribar a altres països del centre d'europa això serà considerat il·legal i el subministrament quedarà totalment tallat. Com a represàlia per les sancions internacionals contra Moscou, l'1 d'abril el president rus Vladímir Putin va signar una ordre que obliga als països europeus que ha titlat d'"hostils" a fer els pagaments a Gazprom en rubles a través de comptes obertes a Gazprombank que convteixen els euros o dolàrs en rubles.

La decisió russa arriba també després que el govern polonès anunciés que imposarà sancions a 50 entitats i persones de Rússia, inclosa Gazprom, la principal companyia de gas natural del món i l'empresa més gran de Rússia, sota control estatal. Hores després, Gazprom ha notificat a PGNiG, el principal proveïdor de gas de Polònia, que aquest dimecres al matí tancarà l'aixeta del gasoducte de Iamal.

Durant aquest dimarts les dades de la xarxa d'operadors de transport de gas de la Unió Europea han mostrat que els fluxos de gas a través del gasoducte de Iamal des de Bielorússia fins a Polònia s'havien aturat, tot i que s'han reprès més tard. Segons el diari digital polonès Onet, en els últims dies s'ha produït una "reducció significativa" del subministrament de gas per part de Rússia.

Gazprom ha dit que Polònia hauria de començar a fer els pagaments seguint el nou procediment, segons el qual els països de la UE poden seguir pagant en euros al banc de Gazprom, que els convertirà en rubles. El secretari d'Infraestructura Energètica polonès, Piotr Naimski, ha reiterat, però, que Polònia no accepta aquestes condicions, alhora que ha assegurat que el país està preparat "per a accions russes, inclosa una interrupció del subministrament".

En un comunicat, PGNiG ha assegurat que això suposa un incompliment dels contractes firmats i que "prendrà mesures per restablir el flux de gas natural sota les condicions acordades". Amb tot, ha afirmat que, "gràcies a la implementació de l'estratègia del govern de diversificació de fonts de subministrament de gas", l'empresa està preparada per obtenir aquest recurs natural des de diversos orígens, incloses les connexions a les fronteres del sud i de l'oest i la terminal de gas natural liquat a Świnoujście, al nord. Ha afegit que el balanç es complementa amb la producció domèstica de gas i les reserves acumulades a les instal·lacions subterrànies d'emmagatzematge, que estan al 80% de la seva capacitat, "significativament per sobre" que anys anteriors.

Els acords vigents d'importació de gas rus a Polònia caduquen a finals d'aquest any, però Naimski ha dit que s'accelerarà el procés. La ministra de Clima i Medi Ambient, Anna Moskwa, ha insistit que el subministrament de gas a les llars poloneses està garantit gràcies a l'elevat percentatge de gas emmagatzemat, que ha situat al 86%. "Estem preparats per tallar totalment la importació d'hidrocarburs de Rússia", ha dit en una roda de premsa després de l'anunci de Gazprom.

Guterres a Moscou

Tot plegat, l'endemà que el secretari general de l'ONU, António Guterres, viatgés a Moscou per reunir-se primer amb el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, i després amb el president, Vladímir Putin. Igual que tots els altres líders internacionals que ho han intentat, Guterres tampoc ha aconseguit cap compromís del Kremlin que faci preveure un acostament de les posicions. "He vingut a Moscou com a missatger de la pau", ha dit el màxim representant de les Nacions Unides, i ha assenyalat que el seu objectiu és buscar les vies per "crear les condicions per a un diàleg efectiu, un alto el foc tan aviat com sigui possible" i, finalment, la "solució pacífica" al conflicte.

Guterres ha proposat la creació d'un grup de contacte en què hi hagi representants de l'ONU i els governs de Rússia i Ucraïna per garantir corredors humanitaris que siguin "realment segurs i efectius". Ha fet referència a la "crisi" a Mariúpol i ha assegurat que l'ONU "està a punt per mobilitzar plenament els seus recursos humans i logístics per salvar vides" a aquesta ciutat, assetjada des de l'inici de la invasió, i evacuar els civils "cap on decideixin anar". Concretament, ha proposat una feina coordinada amb la Creu Roja per permetre que els que s'amaguen dins la planta siderúrgica d'Azovstal en puguin sortir. Segons un comunicat de l'ONU, Putin hi hauria accedit "en principi", tot i que el Kremlin no s'hi ha referit.

Tant Guterres com Lavrov han afirmat que han mantingut una conversa "franca", tot i que Guterres ha constatat que "hi ha dues posicions molt diferents" sobre el que està passant a Ucraïna, cosa que dificulta l'entesa. El secretari general de l'ONU s'ha mostrat "preocupat" pels informes sobre possibles crims de guerra a Ucraïna i ha remarcat que cal una investigació independent.

Culpa les acusacions per Butxa

Per la seva banda, Putin ha assegurat que Rússia i Ucraïna havien aconseguit un "gran avenç" durant les converses a Istanbul però que la situació va canviar "dràsticament" després de les denúncies contra Rússia per crims de guerra a la ciutat ucraïnesa de Butxa. "Malauradament, després d'arribar a acords i després de les nostres intencions clarament demostrades de crear condicions favorables per a la continuació de les negociacions, ens vam trobar amb una provocació al poble de Butxa, amb la qual l'exèrcit rus no té res a veure", ha dit Putin després de reunir-se amb Guterres, a qui ha assegut a metres de distància com ha fet últimament amb la resta de líders occidentals.

"I la posició dels nostres negociadors d'Ucraïna sobre un nou acord va canviar dràsticament després d'això. Es van apartar de les seves intencions anteriors de deixar de banda les qüestions de garanties de seguretat i els territoris de Crimea, Sebastopol i les repúbliques del Donbass. Hi van renunciar", ha continuat Putin, que també ha dit: "Tot i que l'operació militar està en curs, encara esperem que puguem arribar a acords en la via diplomàtica. Estem negociant, no rebutgem [les converses]".

Guterres viatjarà aquest dimecres a Kíiv per reunir-se amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el ministre d'Exteriors, Dmitró Kuleba, així com amb el personal de les agències de les Nacions Unides sobre el terreny. Es tracta del primer viatge que Guterres fa als dos països en guerra, i ha rebut la crítica del govern ucraïnès per trepitjar primer Moscou.