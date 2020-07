Les feministes s'alcen contra Macron

Si Emmanuel Macron buscava un impuls al nomenar un nou govern, no l'ha acabat d'encertar. La tria de ministres ha rebut les crítiques del moviment feminista perquè no arriba a la paritat i per la inclusió de Gérald Darmanin com a ministre de l'Interior, malgrat que té oberta una investigació judicial per violació, i d'Éric Dupond-Moretti, de Justícia, conegut pels seus comentaris contraris al Me Too. Mentre el president reunia el seu nou gabinet, tres activistes de Femen protestaven a les portes del Palau de l'Elisi pel que consideren "una provocació": anaven amb el pit nu i hi duien escrit "DEP les promeses". La policia ha detingut les tres dones, que han evidenciat l'enuig que ha provocat entre nombroses associacions feministes la remodelació d'un executiu que tampoc no arriba a la paritat de gènere i que valida el missatge de "la cultura de la violació".

Per a les feministes la investigació per presumpta violació i assetjament sexual inhabiliten Gérald Darmanin, de 37 anys, com a membre del govern. Macron el protegeix perquè no està imputat formalment i, per tant, encara té intactes els beneficis de la presumpció d'innocència. L'acusació es remunta a fets del 2009 que van quedar arxivats una dècada després, tot i que l'11 de juny passat el Tribunal d'Apel·lació de París en va ordenar la reobertura a l'advertir defectes de forma.

D'altra banda, el nou titular de Justícia, Dupond-Moretti, és un conegut advocat penalista, habitual de tertúlies i de programes de televisió, que ha criticat els postulats del Me Too, a favor de trencar els silencis en la violència sexual.

Segons les feministes, Macron està donant un missatge perillós per a les víctimes d'aquest tipus de violència, al situar com a màxims responsables dos personatges qüestionats per la seva conducta i pel discurs en contra de la llibertat de les dones.

Caroline De Haas, del col·lectiu Nous Toutes, critica que el president ha evolucionat cap a posicions clarament antifeministes: "Macron ha tingut fins ara un desinterès polit i neutre pel que fa als drets de les dones, i ara hi ha un desinterès agressiu i militant". Per a Fatima Benomar, del col·lectiu Les Effrontées, fa temps que tenen el govern "en contra", una situació que ara arribaria al punt àlgid amb el nomenament dels dos ministres, que Benomar qualifica com "una declaració de guerra".