L'opositor rus Aleksei Navalni rep l'alta hospitalària a Berlín

L'opositor rus Aleksei Navalni ha estat donant d'alta de l'hospital de Berlín després de ser enverinat el mes passat. En un comunicat, l'hospital Charité diu que el seu estat ha millorat prou per rebre l'alta, després de 32 dies de tractament, i que els metges confien que es recuperarà, tot i que encara és aviat per valorar les seqüeles que la toxina, del grup del Novitxoc, ha deixat al seu organisme. Navalni ja va anunciar que té la intenció de tornar a Rússia.

Navanli es va trobar malament durant el vol que el portava a Moscou des de Sibèria, on havia viatjat per preparar les eleccions regionals del 13 de setembre, en què els candidats a qui va donar suport van obtenir bons resultats. Va haver de fer un aterratge d'emergència i va ser ingressat en estat de coma en un hospital rus, on inicialment els metges van descartar l'enverinament. Després de ser traslladat en un avió medicalitzat a Berlín el 22 d'agost, les proves van demostrar la presència del verí al seu organisme, que van corroborar dos laboratoris més, a Suïssa i França. Diversos governs europeus han exigit explicacions al govern de Vladímir Putin.

Rússia nega tota implicació i fins ara s'ha negat a obrir una investigació. Dissabte, en un post a Instagram, Navalni va explicar que tenia dificultats per empassar aigua o pujar escales per la seva debilitat. Dilluns l'opositor va reclamar a Moscou que entregui la roba que portava el dia que va patir l'atac, que diu que és clau per investigar què li va passar.