El coronavirus posa en emergència social el sud d'Itàlia

El balanç de morts per coronavirus cau aquest diumenge per segon dia consecutiu a Itàlia després que divendres s'arribés al màxim, 969. Almenys 756 persones han mort les últimes 24 hores víctimes de la malaltia, i en total sumen 10.779 morts. Per contra, s'aprecia un petit augment dels contagiats i la preocupació es trasllada ara al sud del país, on l'impacte econòmic pot ser més greu i els municipis ja estan reclamant més ajudes socials per a les famílies.

El nombre de contagis és actualment de 73.880 al diagnosticar-se'n 3.851 més ahir. El balanç té una cara positiva: la dels 13.030 malalts que s'han guarit, segons ha explicat en la roda de premsa diària que fa el cap de la Protecció Civil italiana, Angelo Borrelli, que ha matisat que la dada dels nous positius serveix per indicar una tendència a l'estabilització i que la seva variabilitat depèn de quantes proves diagnòstiques es fan.

La preocupació del govern de Giuseppe Conte es trasllada ara al sud, on hi ha les regions més pobres i on l'aturada econòmica pot tenir un fort impacte. Conte ja va anunciar dissabte un pla d'ajudes de 5.000 milions perquè els municipis puguin donar ajuda directa a les famílies sense ingressos per a la compra de menjar i altres béns.

El president de la regió de Sicília, Nello Musumeci, alerta que el tancament d'un centenar d'empreses de la zona en compliment de l'ordre d' aturar empreses que no siguin indispensables genera perills. En concret, parla de la necessitat de "desactivar aquesta bomba" social per evitar que es repeteixi l'assalt a un supermercat per part de famílies que no tenen per menjar i busquen a la desesperada amb què alimentar-se.

"Hi ha una emergència social, hi ha focus de sofriment amb el risc que la incomoditat es converteixi en ira i la ira es converteixi en violència", afirma per la seva banda l'alcalde de Palerm, la capital siciliana, Leoluca Orlando.

Millora al nord

Les autoritats italianes informen que la regió de la Llombardia, origen del brot en aquest país, millora. Aquest diumenge s'han produït 126 morts menys que el dissabte. Els nous diagnòstics també són inferiors, 1.592, respecte als 2.100 del dia anterior, però ja sumen 41.007 casos, segons el conseller regional de Sanitat, Giulio Gallera, que adverteix que no es poden relaxar les mesures de confinament perquè es demostra que funcionen.