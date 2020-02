De la denúncia al delicte, l'última provocació de Piotr Pavlenski

La policia francesa ha detingut l'artista rus Piotr Pavlenski que va admetre la difusió d'un vídeo de caràcter sexual del candidat de La República en Marxa a l'alcaldia de París, Benjamin Griveaux, i ha ordenat l'arrest domiciliari de la seva companya, que seria la destinatària de les imatges. L'arrest del pintor es va produir dissabte però no per la difusió de les imatges privades, que han provocat la dimissió de l'alcaldable i han reobert el debat a França sobre la intimitat de personatges públics, sinó per la participació en una baralla amb armes la nit de Cap d'Any en què tres persones van resultar ferides. Mentrestant, l'advocat de Griveaux ha anunciat que ha presentat la denúncia contra Pavlenski per intromissió a la intimitat, una pena que li pot costar dos anys de presó i fins a 60.000 euros de multa si l'acusació tira endavant.

No és res nou per a Pavlenski, un controvertit artista rus que va fugir del seu país després de protagonitzar enfrontaments amb el Kremlin i de ser acusat per abusos sexuals, que sempre ha negat. Pavlenski, instal·lat a França com a refugiat, ha guanyat certa fama mediàtica per les seves performances, en què utilitza el dolor sobre el seu propi cos per expressar i denunciar. El 2013, el pintor es va plantar a la plaça Roja de Moscou i es va clavar l'escrot al terra per protestar contra el què anomenava "apatia" i "resignació" de la societat russa davant la repressió oficial. Fixació, com va batejar l'acció, li va costar l'arrest i l'ingrés una temporada en un hospital per curar-se les ferides.

Prèviament, a Sant Petersburg va embolicar el seu cos nu amb un filferro espinós davant de l'assemblea legislativa de la ciutat en una obra que va titular Cos i que pretenia simbolitzar "l'existència humana en un ambient de repressió legal". En una altra ocasió es va fer talls al lòbul de l'orella o es va cosir els llavis.

A França també ha tingut problemes judicials per incendiar una sucursal del Banc de França a la plaça de la Bastilla de París, cosa que li va costar una sentència de tres anys de presó, dos exempts de compliment i que haurà de complir en cas de reincidència.

En l'última de les seves provocacions, però, ha deixat de banda el seu cos i ha justificat la difusió d'unes imatges privades per denunciar la "hipocresia" de Griveaux, que ha fet gala dels valors de la família tradicional.

L'escàndol que han suposat les imatges de Griveaux han provocat que tot l'arc parlamentari francès n'hagi denunciat la difusió, demanant la protecció de la vida privada dels polítics.