Trump intenta frenar l’avantatge de Biden amb demandes judicials

Només va caldre que sortís el sol perquè quedessin exposades les misèries de Donald Trump. Ben entrada la nit de les eleccions, el president es va proclamar per anticipat guanyador dels comicis i va denunciar, sense fonament, un intent de frau per part dels demòcrates. Quan va tornar a fer-se de dia a Washington el recompte dels vots va permetre contextualitzar amb més claredat el perquè de l’estratègia del republicà. Trump ha desencoratjat durant mesos el vot per correu i aquesta fórmula (legal) de votació podria ser la que li tanqui el camí de tornada a la Casa Blanca. No hi ha res segur en unes eleccions d’infart que podrien ser decidides pels tribunals o, de la mateixa manera que el 2016, per un grapat de vots.

Però la veritat és que el començament del recompte del vot anticipat a Wisconsin i Michigan, dos estats fonamentals per decidir la sort d’aquesta cursa per la presidència, va fer que, de liderar, Donald Trump passés a anar per darrere del seu rival demòcrata, Joe Biden. Res a veure amb fraus ni amb suposades fórmules màgiques per prendre-li il·legalment la presidència, com el republicà va suggerir ahir sense proves a través de Twitter. En tots dos estats el vot per correu es comptabilitza després del vot emès en persona durant la jornada electoral. Atès que va ser una fórmula promoguda pel Partit Demòcrata per evitar situacions de risc a causa de la pandèmia, l’han fet servir molts més demòcrates que republicans, que han votat més en persona. Amb Wisconsin i Michigan aconseguits, a Joe Biden se li obre un camí més directe a la presidència que al seu rival. Però aquest 2020 no és un any convencional ni el republicà un candidat acostumat a acceptar la realitat, especialment si aquesta li reserva una derrota.

Per això ahir, amb Biden liderant Wisconsin per sis dècimes, la campanya de Donald Trump ja va demanar ahir un nou recompte. Està dins de les seves prerrogatives segons les lleis electorals d’aquest estat del cinturó industrial. En la petició que va fer el director de campanya de Trump, Bill Stepien, es parla de “tàctiques de supressió del vot” de simpatitzants republicans o d’“irregularitats” que “eleven seriosos dubtes sobre la validesa dels resultats”. No hi ha constància de res d’això. També presenten batalla a Michigan, on Biden va guanyar ahir a la nit després de mantenir un avantatge de set dècimes, menys de 40.000 vots però gairebé 30.000 més de l’avantatge pel qual Trump hi va guanyar el 2016.

La campanya del president va sol·licitar que s’aturi el recompte en aquest estat atès que, asseguren, no se’ls ha donat accés a “nombroses” escoles per poder vigilar el procés. I, per descomptat, batallen també per Pennsilvània, on la campanya republicana veu els funcionaris demòcrates d’aquest estat “cuinant una victòria per la porta del darrere” per a Joe Biden. Tampoc en aquest cas ofereixen proves. Demanaran al Tribunal Suprem que s’aturi el recompte i anul·li els vots rebuts els dies posteriors a les eleccions. Sufragis procedents de ciutats com Filadèlfia o Pittsburgh, de majoria demòcrata. El que s’ha viscut un dia després de la jornada electoral és un avançament del que possiblement serà una batalla descarnada per judicialitzar les eleccions. On hi hagi opcions d’aturar un recompte beneficiós per als demòcrates hi haurà demanda.

Davant d’aquest panorama, Joe Biden va comparèixer ahir a Wilmington per fer una breu declaració, i va aclarir: “No soc aquí per proclamar que hem guanyat”. Amb tot, va afegir que confia que seran “els guanyadors”. En un missatge directe al seu contrincant, l’aspirant demòcrata va advertir que “cada vot ha de comptar”. Amb to seriós i contundent, va garantir que “ningú ens robarà la democràcia”.

651x366 Un seguidor de Trump encarant-se amb un manifestant del Black Lives Matter a Washington. / OLIVIER DOULIERY / AFP Un seguidor de Trump encarant-se amb un manifestant del Black Lives Matter a Washington. / OLIVIER DOULIERY / AFP

Diners per recórrer als tribunals

McConnell, líder republicà al Senat, va donar ahir per fet que els jutges tindran l’última paraula. “Els tribunals decidiran les disputes. Així és com ho fem en aquest país”, va assegurar. Això sí, aquest tipus de recomptes i litigis que plantegen els republicans són molt cars. Per això, des de la mateixa nit de les eleccions, la campanya del president està demanant diners als seus seguidors per finançar les despeses.

Amb un ull posat en les possibles derivades judicials, Joe Biden podria evitar la batalla de Pennsilvània si aconsegueix certificar les seves victòries provisionals a Arizona i a Nevada. D’aquesta manera arribaria als 270 vots electorals que atorguen la presidència. Nevada té previst resoldre avui les seves eleccions. El demòcrata hi conserva un lleuger avantatge de sis dècimes i la previsió és que el vot que resta per sumar sigui majoritàriament demòcrata.

Altrament, els focus tornarien a il·luminar Pennsilvània, un estat que Trump es va emportar per set dècimes el 2016 i en el qual el dos candidats han centrat gran part de la campanya electoral. Més difícil ho tenen els demòcrates per donar la sorpresa en dos estats del sud, tradicionalment republicans però que la campanya de Biden va arribar a donar com a possibles: Geòrgia i Carolina del Nord. Trump lidera lleugerament els dos recomptes.

Si perd un dels dos recomptes, el president hauria de començar a confiar que la seva inversió en jutges conservadors li doni els rèdits que públicament ha dit esperar.

Els republicans, a punt de confirmar el control del Senat

El recompte de vots del Senat està sent tan ajustat com el recompte de la presidència. Ahir, en el moment de tancar aquesta edició, el Partit Republicà tenia adjudicats 48 escons, per 47 dels demòcrates, i en quedaven encara cinc per assignar. En tres d’aquests casos l’avantatge era per als conservadors, mentre que els candidats del Partit Demòcrata només lideraven, per la mínima, una de les curses. La cinquena s’haurà de decidir en una segona volta. Els republicans, doncs, tenen a l’abast mantenir la majoria a la cambra alta, tot i que probablement serà més limitada que l’actual, en què tenen 53 escons pels 47 dels seus rivals. A la Cambra de Representants els demòcrates també estaven ahir en situació de conservar la majoria, tot i que molt probablement serà força més baixa que l’actual. Ara la Cambra té 233 membres del Partit Demòcrata per 202 de republicans, i ahir a la nit el resultat era de 204 a 188, amb 43 llocs encara en l’aire. Als EUA no hi ha victòria completa sense el control del Capitoli.