Ucraïna: la primera guerra amb centrals nuclears preses com a ostatge

Enviada especial a Odessa (Ucraïna)Les tropes russes han ocupat la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa, després d'apoderar-se fa una setmana de la de Txernòbil, segellada amb una cúpula des de l'accident de 1986. L'atac ha estès el pànic per un desastre nuclear, però les agències internacionals han confirmat que no s'ha detectat cap fuga radioactiva de la planta. La d'Ucraïna s'ha convertit en la primera guerra en què les centrals nuclears estan dins el camp de batalla i Rússia les ha pres com a ostatges per amenaçar el govern de Kíiv i Europa.

A Zaporíjia, que compta amb 6 reactors nuclears dels 15 de què disposa Ucraïna, hi ha hagut un intens combat aquesta nit en què, segons les autoritats ucraïneses, els tancs russos han disparat foc d'artilleria i han provocat un incendi en un centre de formació i un laboratori. Segons les imatges satèl·lit analitzades per The New York Times, l'artilleria russa ha impactat a menys de 500 metres dels reactors. D'entrada els ocupants no haurien permès l'accés als equips d'emergència, però finalment el foc ha estat extingit a les 6.20 del matí. L'ambaixada dels Estats Units a Ucraïna ha qualificat l'atac de crim de guerra.

Por per la seguretat de la planta amb els militars

A la reunió d'emergència del Consell de Seguretat de l'ONU, l'ambaixador rus, Vassili Nebénzia, ha negat que les tropes russes ataquessin deliberadament la planta i ha assegurat que s'havien refugiat d'un atac ucraïnès dins el centre de formació. Ha atribuït l'incendi als soldats ucraïnesos. El director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha dit que totes les instal·lacions nuclears d'Ucraïna estan en perill d'accident o atac i s'ha ofert a viatjar a Txernòbil i Zaporíjia per inspeccionar-les i establir un "marc segur". Ha alertat que "la situació no estarà normalitzada mentre hi hagi forces militars al càrrec" de les plantes.

Les centrals nuclears d'Ucraïna Mapa actualitzat el 4 de març BIELORÚSSIA RÚSSIA Rivne Txernòbil (tancada) POLÒNIA Kíiv Lviv Khmelnitski Khàrkiv riu Dniéper UCRAÏNA Lugansk Donbass Zaporíjia Donetsk (ha caigut en mans russes) Transnístria Ucraïna sud Mariúpol Kakhovka Melitópol MOLDÀVIA Berdiansk Odessa Kherson mar d’Azov ROMANIA Crimea mar Negre Annexionats a Rússia el 2014 Sebastòpol Txernòbil RÚSSIA (tancada) Rivne Kíiv Khmelnitski UCRAÏNA Zaporíjia (ha caigut en mans russes) Ucraïna sud MOLDÀVIA Crimea mar Negre ROMANIA Annexionats a Sebastòpol Rússia el 2014 RÚSSIA Txernòbil (tancada) Rivne Kíiv Khmelnitski UCRAÏNA Zaporíjia (ha caigut en mans russes) Ucraïna sud MOLDÀVIA Crimea mar Negre ROMANIA

De matinada, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, denunciava l'atac a la central nuclear amb un vídeo, en un emotiu discurs que buscava la resposta dels governs europeus i l'opinió pública, rememorant el desastre de Txernòbil, i dibuixava un escenari apocalíptic. "La central nuclear més gran d'Europa està en flames. Ara mateix, els tancs russos estan disparant contra unitats nuclears. Són tancs amb visió tèrmica: saben on estan bombardejant i s'han preparat per a això. Em dirigeixo a tots els ucraïnesos i a tots els europeus, a totes les persones que coneixen la paraula Txernòbil, que saben el patiment i les víctimes que va causar l'explosió a la central nuclear. Va ser un desastre global", ha dit Zelenski. "Per primera vegada en la història de la humanitat, un estat terrorista comet terrorisme nuclear", ha afegit, per reclamar a Europa que "es desperti".

Zelenski ha explicat que ha parlat per telèfon amb diversos líders mundials, entre els quals el president dels EUA, Joe Biden; el canceller alemany, Olaf Scholz, i el primer ministre britànic, Boris Johnson. El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat que proposarà mesures per garantir la seguretat de les cinc principals centrals nuclears d’Ucraïna.

“Les operacions militars al voltant d’instal·lacions nuclears i altres infraestructures civils no són només inacceptables, sinó també altament irresponsables”, ha afirmat la cap d’Afers Polítics de l’ONU, Rosemary DiCarlo, que ha subratllat que els atacs contra centrals nuclears violen el dret internacional.

Imatges de la central aquesta nit difoses pel Govern d'Ucraïna

Avançaments al front sud i pànic a Kíiv

Zaporíjia es troba al front del sud, entre la ciutat de Kherson, que va caure dimecres, i la de Mariúpol, més a l'est, que està totalment assetjada per les forces russes i on, segons ha dit l'alcalde en un discurs televisat, no hi ha ni aigua, ni calefacció ni electricitat i ja comença a faltar el menjar després de cinc dies de combat ininterromput. L'alcalde de Kherson, la primera gran ciutat ucraïnesa que les tropes russes han pogut ocupar, s'ha reunit amb el comandant rus que vol posar la ciutat sota administració militar i ha demanat que s'obri un corredor humanitari per a la població que vulgui fugir davant un desastre humanitari imminent. Fins ara, però, no s’han materialitzat els corredors humanitaris a què Rússia es va comprometre en l’última ronda de negociacions d'aquest dijous.

A Mikolaiv, més a l'oest, l'Ajuntament ha anunciat la caiguda de la ciutat, però les autoritats centrals ho han desmentit. L'ofensiva de Moscou pel sud té com a objectiu controlar tota la sortida al mar d'Ucraïna. En un signe clar que l'avanç rus s'accelera, la marina ucraïnesa ha enfonsat el vaixell insígnia de la seva flota al mar Negre per evitar que caigués en un atac naval rus.

Pel que fa al front del nord, en un poble de la perifèria de Kíiv set persones, incloses dues criatures, han mort en un bombardeig aeri rus, segons fonts de la policia ucraïnesa. Les imatges, dels afores de Kíiv, a Xaika (oest), a només 20 quilòmetres del centre de la capital d’Ucraïna, mostraven una vegada més l’horror que s’ha desfermat al país, i que en vuit dies de guerra ha trencat la vida de milions de persones i ha causat una destrucció només comparable a la causada a Alep, Grozni, l’Iraq, l’Afganistan i tants altres racons del planeta. Després de més d'una setmana d'atacs, s'han vist escenes de pànic a l'estació de trens de Kíiv, amb molta gent, sobretot dones i criatures, intentant fugir de la capital abans de quedar assetjada.